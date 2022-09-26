Bünyan-Sarıoğlan Sulaması ile 100 bin 900 dekar alan suya kavuştu - Son Dakika
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Bünyan-Sarıoğlan Sulaması ile 100 bin 900 dekar alan suya kavuştu

26.09.2022 16:26
Bünyan-Sarıoğlan Sulaması ile 100 bin 900 dekar alan suya kavuştu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, yapımı devam eden Bünyan-Sarıoğlan Sulama işinin bugüne kadar tamamlanan bölümüyle 100 bin 900 dekar alanın suya kavuştuğunu bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, yapımı devam eden Bünyan- Sarıoğlan Sulama işinin bugüne kadar tamamlanan bölümüyle 100 bin 900 dekar alanın suya kavuştuğunu bildirdi.

Akca, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığını belirtti.

Kayseri ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına vurgu yapan Akca, Bünyan-Sarıoğlan Sulama işinin de hızla sürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bünyan-Sarıoğlan Sulama işi projesinin tamamlanmasıyla Kayseri'de bulunan 226 bin 300 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, iş kapsamında bugüne kadar 100 bin 900 dekar alan sulamaya açılmıştır. Bölgede yapılacak sulu tarımla 2022 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 349 milyon 294 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasıyla bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyoekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bünyan-Sarıoğlan Sulaması ile 100 bin 900 dekar alan suya kavuştu - Son Dakika

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