Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 5 kişilik sürekli işçi alınacak

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alınacak.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak.

ARANAN MESLEKLER

Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.