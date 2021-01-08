Devlet Su İşleri son 18 yılda Eskişehir'e 9 baraj ve 9 gölet yaptı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Eskişehir'e yaptığı yatırımlarla önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Eskişehir'e son 18 yılda yapılan 9 baraj ve 9 gölet ile hem tarım arazilerinden en yüksek fayda sağlanıyor hem de musluklara sağlıklı içilebilir su ulaştırılıyor.

DSİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ziraat faaliyetlerinin gelişmesi amacıyla Eskişehir'e son 18 yılda 92 tesis ve 1 milyar 564 milyon 209 bin TL yatırım yaptık. Yapılan bu yatırımlarla birlikte 9 baraj ve 9 gölet kazandırdık" denildi.

Eskişehir'deki su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve gölet çalışmalarının devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesisleri çok önem taşımakta. 1.5 milyon metreküp su depolama kapasiteli tesisinin ve diğer 3 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Projelerimizin en büyük destekçisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ANKARA