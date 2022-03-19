"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Gaziantep'te başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 12 ilde gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Gaziantep'te başladı.

Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla ilki 9-12 Aralık'ta Ankara'da yapılan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", yoğun ilgi üzerine "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla 12 ilde organize edildi.

Ankara'dan sonra Gaziantep'te başlatılan ve Ortadoğu Fuar Merkezi'nde organize edilen etkinliğe, gençler yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri ile hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen üniversite öğrencileriyle onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren organizasyonda, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar yer aldı.

Gençlere davet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, gazetecilere, organizasyonun ikinci ayağında Gaziantep'te olduklarını, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un selamlarını gençlere getirdiğini söyledi.

Hemen hemen tüm bakanlıkların ve bazı kamu kuruluşlarının buluşmada yerini aldığını anlatan Başar, "Gençlerimiz, destek, teşvik, hibe, burs, staj gibi ne gibi imkan varsa onları uzmanlardan dinliyor. Gençlerimiz geleceğini ve kariyerini oluştururken devlet ne gibi katkılar sağlayabiliyor onları tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Başar, organizasyonun yarın da devam edeceğini belirterek, Gaziantep ve civar illerde yaşayan tüm gençleri etkinliğe katılmaya davet etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise yoğun katılım olduğunu belirterek organizasyon sayesinde gençlerin birebir muhataplarıyla buluştuğunu vurguladı.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Gül, "Burada emeğin ötesinde bir gayret var. Gençlerimizin gözünde o mutluluğu görüyoruz. Bundan sonra burayı gezen gençlerimiz daha çok fırsatlarla karşılaşacak." dedi.

AA standına ilgi

Organizasyonda Anadolu Ajansı (AA) da gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Enver Başar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci'nin de ziyaret ettiği AA standına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü çalışanları ve AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar tarafından AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Çalışan Deneyimi Müdürlüğü İnsan Kaynakları İş Ortağı Ahmet Aslan ise staj ve kariyer programları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

11 ilde daha düzenlenecek

Kamu kurumlarına ait stantlarda tanıtımlar yapılarak, gençlerin burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanan tanıtım günleri, gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmayı, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, sağlık, spor gibi her alanda gençlerin destekler hakkında bilgilendirilmesini ve doğru yönlendirilmesini amaçlıyor.

Organizasyon, Gaziantep'in ardından Konya, Antalya, Adana, Kayseri, Malatya, Samsun, Diyarbakır, Van, İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de de düzenlenecek.