Devlet Tiyatroları 1 Ekim'de perdelerini açacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt: "Geçen yıl toplam; 1 milyon 770 binin üzerinde bir seyirci sayısına ulaştık"

"Son 2 yıldır gerçekleştirdiğimiz 'Nöbetçi Tiyatro' uygulamamız var. Bu yıl da tiyatromuz 30 Haziran'a kadar sürdü ve Ankara'da gerçekleştirdiğimiz bu projede salonumuzun doluluk oranı yüzde 100'ü buldu"

"Devlet Tiyatrosu, Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat kurumudur"

"Yıllardır İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun oynadığı 'Lüküs Hayat' bu sene Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek"

ANKARA - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Geçen yıl toplam; 1 milyon 770 binin üzerinde bir seyirci sayısına ulaştık. Bu senenin; Ekim, Kasım ve Aralık aylarını da dahil edersek, sezon sonuna kadar yaklaşık 2 milyon seyirciye ulaşmış olacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, 2019-2020 tiyatro sezonunda sahnelenmesi planlanan oyunlar ve sezon içerisinde yapılması planlanan organizasyonlar hakkında Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi'nde basın açıklaması düzenledi. Kurt, sezon boyunca sergilenecek oyunların yanı sıra 2018-2019 sezonunda yapılan faaliyetler hakkında da bilgi verdi.

Yeni tiyatro sezonunun ilk turunda geniş bir repertuarla tiyatro seyircisini selamlamaya hazırlanan Devlet Tiyatroları, 1 Ekim Salı gününden itibaren sanatseverlerin karşısına çıkacak. Yeni oyunların yanı sıra geçtiğimiz sezonlarda kapalı gişe oynayan oyunlar da bu sezon seyircilerin beğenisine sunulmaya devam edecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, konuşmasına basın mensuplarına teşekkür ederek başladı. Hem sezon içerisinde hem de özel haftalarda basın sayesinde tiyatro severlerle buluştuklarını belirterek, "Devlet Tiyatrosu 2018-2019 sezonumuzu yeni bitirdik sayılır. 2019-2020 sezonu hazırlıklarımız da başladı" ifadelerini kullandı.

2018-2019 sezonunda tiyatroda 1 milyon 770 bin seyirci

Kurt, 2018-2019 sezonu içerisinde 150 oyunun tiyatro severlerle buluştuğunu söyleyerek bu oyunların büyük bir kısmının yeni oyun olduğunu belirtti. Kurt, "Geçen sezon hepinizin bildiği gibi yerli yazarlarımızın oyunlarıyla başladık ve bu programlar 'Klasik Oyunlar Buluşması'yla devam etti. Devlet Tiyatrosu'nda 150 oyun tiyatro severlerle buluştu. Yaklaşık 90 oyunun üzerinde yeni oyun sahneledik. Bu oyunların neredeyse 4'te 1'i ilk defa Devlet Tiyatrolarında oyunları oynanmış yazarlarımızın oyunlarıydı. Sonrasında da geçtiğimiz sonbaharda Ankara'da 'Yerli Oyunlar Haftası' gerçekleştirdik. Bu buluşmada Devlet Tiyatrosu'nda oyunu ilk defa oynayan yazarlarımızlaydı. Yazarlarımıza, Devlet Tiyatrosu'nun repertuarında yer açmak istedik ve Devlet Tiyatro'muzun da repertuarını genişletmek istedik. Bütün bölgelerimizde başarılı bir sezon gerçekleştirdik ve 200 binin üzerinde bir seyirciye ulaştık. Geçen yıl toplam; 1 milyon 770 binin üzerinde bir seyirci sayısına ulaştık. Bu senenin; Ekim, Kasım ve Aralık aylarını da dahil edersek, sezon sonuna kadar yaklaşık 2 milyon seyirciye ulaşmış olacağız. 200 bin yeni seyirci Devlet Tiyatromuz için son derece önemli bir rakam. Tabii ki, önümüzdeki dönemde seyirci sayımızı yüzde 50 oranında arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Kapalı gişe oynadık"

Devlet Tiyatroları'nın sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer aldığını söyleyen Kurt, geçtiğimiz sezon düzenlenen uluslararası festivallerinde ilgiyle karşılandığını ifade etti. Kurt, "Bir taraftan yerli oyunlarımızı sahneleyerek bir taraftan da devlet tiyatrosunun pek çok bölgesindeki klasik oyunları da Ankara'da buluşturduk. Sadece 'Klasik Oyunlar Haftası'nda 15 bin seyirci, 'Yerli Yazarlar Haftası'nda da 15 bin seyirci oyunlarımıza ilgi gösterdi ve kapalı gişe oynadık. Bunları yaparken sosyal sorumluluk projelerini de ihmal etmedik. Ceza evindeki mahkumlarımıza yönelik bir çalışma yaptık. Adana Devlet Tiyatrosu'nun hazırladığı uyuşturucuyla ilgili bir oyunumuzu; halkı ve çocuklarımızı bilinçlendirmek adına çalışmalarını sürdürdü. Devlet Tiyatroları 81 ilimizde turne düzenledi. Turnelerimiz de oldukça başarılı geçti. Geçen yıl Devlet Tiyatrosu'nun yaptığı 6 uluslararası festivalimiz yüzde 90'ın üzerinde bir seyirciye ulaştı" şeklinde konuştu.

"Yazarlık bölümünde okuyanlarla bir araya gelmek son derece önemli"

Geride bırakılan sezonda üniversitede Yazarlık Bölümü'nde okuyan öğrencilerle bir araya geldikleri atölye çalışmalarının bu sene de devam edeceğinin altını çizen Kurt, "Geçen sene gerçekleştirdiğimiz ve Devlet Tiyatrosu açısından ilk olan bir proje yaptık. Bu proje kapsamında üniversitelerin yazarlık bölümlerinde okuyan öğrencileriyle atölye çalışmaları yaptık. Son derece önemliydi. İzmir, Erzurum, Isparta, Bursa ve Ankara'da yazarlık bölümünde okuyan öğrencilerle bu çalışmaları gerçekleştirdik. Önümüzdeki sezonda da bu projeyi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir 'Nöbetçi Tiyatro'muz olacak"

Son 2 yıldır gerçekleştirilen 'Nöbetçi Tiyatro' uygulamasına ilginin yoğun olduğunu söyleyen Kurt, projenin 2019-2020 sezonunda Ankara'nın yanı sıra İstanbul'da da uygulanacağını söyledi. Kurt, "Bütün bunların yanı sıra Devlet Tiyatrosu'nun son dönemde çok ses getirdiği bir projesi oldu. Son 2 yıldır gerçekleştirdiğimiz 'Nöbetçi Tiyatro' uygulamamız var. Bu yıl da tiyatromuz 30 Haziran'a kadar sürdü ve Ankara'da gerçekleştirdiğimiz bu projede salonumuzun doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Böylesine talebin olduğu Ankara'da önümüzdeki 2019-2020 sezonunda da Nöbetçi Tiyatro uygulaması devam edecek. Bunun yanı sıra İstanbul'daki Tekel Sahnesi'nde de 15 Mayıs 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında Ankara'yla aynı anda başlatıp aynı anda bitireceğimiz yeni bir Nöbetçi Tiyatromuz olacak ve devamlı olacak" diye konuştu.

"Vitrinimiz ne kadar zengin olursa alıcısı da o kadar çok olur"

Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat kurumunun Devlet Tiyatroları olduğunu ifade eden Kurt, repertuarın oluşturulurken tüm Türkiye'yi kucaklayacak şekilde hazırlandığını belirtti. Kurt, "Devlet Tiyatrosu, Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat kurumudur. O yüzden tüm Türkiye'yi kucaklayan bir repertuar yapmaya özen gösteriyoruz. Repertuarımızda toplam 5 binin üzerinde oyunlarımız var. Bunların arasında oynanmış oyunlarımız, yeni oynanacak oyunlarımız var. Sahnelerimiz bol olduğu, çeşitliliği arttırarak; yeni yazarlara imkan veren, yabancı oyunlarında olduğu bir repertuar hazırladık. Vitrinimiz ne kadar zengin olursa, alıcısı da o kadar çok oluyor. Bu repertuarların bugün provaları başladı. Ekim ayında da 2019-2020 sezonunu açacağız" dedi.

"Daha büyük bir kapasiteyle açılmayı planlıyoruz"

Devlet Tiyatroları bünyesinde bulunan 68 sahneye yenilerinin de ekleneceğini söyleyen Kurt, "Bu sene Devlet Tiyatrosu bünyesine; Edirne Devlet Tiyatrosu'nu kazandıracağız. Devlet Tiyatrosu, Edirne'de sürekli perde açacak. Bunun yanı sıra İstanbul'a yeni sahneler kazandırdık; Beyoğlu'nda bulunan Garibaldi, Mecidiyeköy'deki Artı Sahnesi, Zeytinburnu'nda bulunan Zeytinburnu Belediyesi'ne ait salonda Devlet Tiyatrosu her akşam sahne açacak. Bu sahnelere ilaveten 2 sahne daha İstanbul'a kazandırmış olacağız. İstanbul'da toplam 5 sahneyle sezona başlayacağız. Devlet Tiyatrosu'nun 68 sahnesine ilaveler olacak. Diyarbakır'da mevcut sahnemize ilaveten iki sahnemiz daha olacak. Van Devlet Tiyatrosu'nda da yeni bir oda tiyatrosu açılacak. Ankara'da 11 sahnemiz var. Bu sahnelere ilaveten Cernmodern Sahnesi'ni de Devlet Tiyatrosu kullanmaya başlayacak. Ankara'da zaman zaman çocuk oyunlarında kullandığımız Muhsin Ertuğrul Sahnesi de Devlet Tiyatromuzun yeni sahnelerinden biri olacak. Devlet Tiyatrosu'nun 2019-2020 sezonunda daha büyük bir kapasiteyle açılmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Lüküs Hayat' Devlet Tiyatrosu'nda sahne alacak

15 Eylül itibariyle satışa çıkarılacak biletler konusunda 2018-2019 sezonunda yeterli olmadığı yönünde şikayetler aldıklarını söyleyen Kurt, bu sene de bu şikayetlerin devam edeceği bir sezon planladıklarını söyledi. Kurt, "2018-2019 sezonunda en büyük şikayet; biletlerin yetişmediği yönündeydi. Bu sene de yaptığımız repertuarla hem de geçen seneden devam eden oyunlarımızla yeni sahneler de açmamıza rağmen ben önümüzdeki sezonda da çok verimli ve talebinin çok olacağını düşünüyorum. Yıllardır İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun oynadığı 'Lüküs Hayat' bu sene Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek" dedi.

"Kamyon işi tamamlanınca sefere çıkacağız"

Kurt, geçen yıl başlatılan 'Müzede Hayat Var' projesinin bu sene de devam edeceğini söyledi. Devlet Tiyatroları'nın artık hiç perde kapatmadığını da ifade eden Kurt, yeni sezonda 'Kamyon' projesiyle tiyatroyu herkese ulaştıracaklarının altını çizdi. Kurt, "Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve bu sene de devam edecek 'Müzede Hayat Var' projemizle birlikte Devlet Tiyatrosu oyuncularımız, müzelerde sahne alacak ve ziyaretçilere çalışmalarımızı sergileyecek. Bu projemiz de bütün Türkiye'de devam edecek. Devlet Tiyatromuz artık hiç perde kapatmıyor. Geçtiğimiz sezonda Ankara'da düzenlediğimiz 'Küçük Hanımlar, Küçük Beyler' festivaline 75 bin çocuğumuzu Ankara'da çocuk oyunlarımızla buluşturduk. Yeni sezonda bu rakamın 100 binin üzerine çıkacağını planladık. İlkini Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştireceğimiz bir 'Kamyon' projemiz var. Bütün çalışmalarımızı yaptık, kamyon işimizi de çözdükten sonra sefere çıkacağız. Kamyonumuzla, tiyatroya ulaşamayan noktalardaki kişilere de ulaşmış olacak" şeklinde konuştu.

Bilet fiyatlarının yüzde 20 arttığını ifade eden Kurt, bu durumun 1-2 liralık farklılık yapacağını söyledi. Kurt, "Bilet fiyatlarıyla ilgili küçük bir ayarlamamız oldu. Bilet fiyatlarımız yüzde 20 arttı. Zaten biliyorsunuz Devlet Tiyatrosunun bilet fiyatları küçük rakamlarda seyrediyor. Yüzde 20 artsa bile 1-2 liralık bir fark oldu" dedi.