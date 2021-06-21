Devlet Tiyatroları 11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika

"Devlet Tiyatroları 11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali" başladı.

Türkiye'nin tarihi sanatsal dokusunu uluslararası bir platformda paylaşmayı hedefleyen festival, Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi önünde kurulan açık hava sahnesinde perdelerini açtı.

Festival, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Anna Karenina" adlı tiyatro oyunuyla seyirciyle buluştu.

Bir dünya klasiği olan oyunun dekor ve ışık tasarımı Kerem Çetinel, kostüm tasarımı Esra Selah, dans düzeni Aslı Güneş Sümer, müzikleri ise Ekin Eti tarafından yapıldı.

Festival kapsamında İspanya'dan Kulunka Tiyatrosu "Yalnızlar", Kazakistan'dan Makhambet Kazak Akademik Dram Tiyatrosu "Yalnızlık", Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Kürk Mantolu Madonna" oyunu ile sanatseverlerle buluşacak.

Festival 1 Temmuz'da sona erecek.