Devlet Tiyatroları, oyun yazma yarışması düzenleyecek - Son Dakika

Devlet Tiyatroları, oyun yazma yarışması düzenleyecek

22.02.2021 11:53
Devlet Tiyatroları, oyun yazma yarışması düzenleyecek, System.String[]

DEVLET Tiyatroları, 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Kadın' adlı oyun yazma yarışması düzenleyecek.

DEVLET Tiyatroları, 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Kadın' adlı oyun yazma yarışması düzenleyecek. Yarışmaya başvurular bugün başlarken, son başvuru tarihi 31 Aralık Cuma günü olarak belirlendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, pandemi döneminde birbirinden farklı projelerle sanatseverleri yalnız bırakmayan Devlet Tiyatrolarının, oyun yazma yarışmasıyla da Türk tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırmayı hedeflediği belirtildi. Kadının toplum içindeki yeri hakkında farkındalığı arttıracak olan yarışmaya başvuruların bugün başladığı ve 31 Aralık Cuma günü sona ereceği belirtilerek, şöyle denildi:

"2021-2022 tiyatro sezonunda gerçekleştirilecek olan proje kapsamında 'bilim, sanat ve savaşlarda kadınlarımız' adlı ayrı bir başlık oluşturularak, yazarlardan eserlerinde ülkemizin bağımsızlık adına verdiği savaşlarda yer alan, bilinen veya bilinmeyen bilim ve sanat dallarında kahraman kadınlarımızın öykülerini tiyatronun kendi estetik araçları üzerinden ele almaları istenecek. Yarışmaya yurt içinden ya da yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkçe yazan yazarlar katılabilecek. Eserlerin özgün olması gerekirken, öykü, roman, şiir, uyarlama eserler, kısa oyunlar ve çocuk oyunları değerlendirme dışı bırakılacak. Bir kişi yarışmaya en fazla bir eserle başvuru yapabilirken, eserlerde kullanılan dilin mutlaka Türkçe olması ve eserin öz, biçim ve üslup bakımından dramatik yazım tekniğinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olması gerekecek. Yarışma ile ulusal tiyatro kültürünün canlandırılması, zenginleştirilmesi, Türk tiyatrosuna özgün yapıtların ve yeni bakış açılarının kazandırılması, kadın sorunlarının geniş halk kitlelerine tiyatro sanatının eğitici ve öğretici özelliklerinden yararlanarak ulaştırılması, kadına verilen değerin yüceltilmesi ve yerli yazarları teşvik etmek amaçlanmaktadır."BİRİNCİYE 40 BİN LİRA ÖDÜLYarışmaya katılan eserlerin Devlet Tiyatroları Edebi Kurul üyeleri tarafından tema, konu, dil, karakter, süre, dramatik oyun yazım tekniği, özgünlük ve amaca uygunluk açısından değerlendirileceği ifade edilerek, "Sonuçlar 27 Mart 2022 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Tiyatroları resmi web adreslerinde ve kurumsal sosyal medya hesaplarında açıklanacaktır. Dereceye giren oyunlar Devlet Tiyatroları repertuvar havuzuna alınacak ve birincilik ödülü olarak 40 bin TL, ikincilik ödülü 37 bin 500 TL, üçüncülük ödülü 35 bin TL, 1'inci Mansiyon ödülü 32 bin 500 TL ve 2'nci Mansiyon ödülü olarak ise 30 bin TL verilecek. Yarışmaya ilişkin usul ve esaslara ayrıca başvuru dilekçesine 'www.devtiyatro.gov.tr' adresinden ulaşılabilmektedir" denildi.

Devlet Tiyatroları, oyun yazma yarışması düzenleyecek

Devlet Tiyatroları, Cumhuriyet, Tiyatro, oyunlar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatroları, oyun yazma yarışması düzenleyecek - Son Dakika


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