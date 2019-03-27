Son Dakika Haberleri: Devlet Tiyatroları, Edirne'de de "Perde" Diyecek

Devlet Tiyatroları, Edirne'de de "Perde" Diyecek

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Devlet Tiyatroları'nın gelecek sezon Edirne'de açılacağını bildirdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Devlet Tiyatroları'nın gelecek sezon Edirne'de açılacağını bildirdi.

Vali Canalp, Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında tiyatrocu eğitmen ve oyuncuları kabul etti.

Edirne'nin bir kültür kenti olduğunu söyleyen Canalp, günün anlamı kapsamında Edirnelilere bir müjdesinin olduğunu ifade etti.

Canalp, şunları kaydetti:

"Bu güzel haberi, Edirnelilere vermek için bugünü bekledik. Önümüzdeki tiyatro sezonunda inşallah Devlet Tiyatroları, Edirne'de açılıyor. Artık Edirneliler 'Bu akşam ne yapalım?' dediklerinde ellerinin altında yeni bir alternatifleri olacak. 'Haydi tiyatroya gidelim' diyebilecekler, bunun mutluluğunu da hep beraber yaşayacağız."

Devlet Tiyatroları'nın olduğu yerleri "ayrıcalıklı" olarak niteleyen Vali Canalp, "Bu ayrıcalık, Edirne'ye çok yakışacak. Edirnelilere de çok yakışacak. Benim düşünceme göre, tiyatronun da en fazla yaşayabileceği, en güzel talebin bulunabileceği illerin başında Edirne geliyor." dedi.

Canalp, bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:28 Kaynak: AA

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