Son Dakika Haberleri: Devlet Tiyatroları Edirne'de perdesini "kapalı gişe" açacak
Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatroları Edirne'de perdesini 'kapalı gişe' açacak

Devlet Tiyatroları Edirne'de perdesini "kapalı gişe" açacak

6 saat önce

Devlet Tiyatroları yeni kurulan Edirne sahnesindeki ilk oyununun kapalı gişe oynayacak.

Devlet Tiyatroları Edirne'de perdesini

Devlet Tiyatroları yeni kurulan Edirne sahnesindeki ilk oyununun kapalı gişe oynayacak.

Devlet Tiyatroları oyuncuları, Edirne'de tiyatro sahnesi olarak düzenlenen tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nda perdeyi cuma günü "Bir Nefes Dede Korkut" oyunuyla açacak. Gökçe Kurt Elitez'in yönettiği tek perdelik oyunun ilk gösterimi için tüm biletler satıldı.

İlk gösterime kapalı gişe giden oyunun diğer gösterimlerinde de biletler tükenme üzere.

Tiyatro sahnesi kurulma aşaması

Sultan I. Ahmet döneminde Defterdar Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından 1609'da yaptırılan kervansarayın bir bölümünün, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in girişimleriyle tiyatro sahnesi olarak düzenlenmesine karar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da ağustosta kenti ziyareti kapsamında incelemede bulunup "sahnenin kısa sürede tamamlanması" talimatını verdiği, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait kervansarayda çalışmalar bitirildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü teknik ekiplerince kısa sürede tamamlanan çalışmayla geçmişte develik olarak kullanılan 850 metrekarelik iç mekanda, 220 seyirci kapasiteli, kulisli tiyatro sahnesi oluşturuldu.

Devlet Tiyatroları, Edirne, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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