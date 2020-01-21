Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nin biletleri

Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'ndeki oyunların biletleri saniyeler içinde tükeniyor.

Tarihi Ekmekçizade Kervansarayı'nda kurulan Edirne Sahnesi, geçen yıl kasımda perdelerini açtı.

Tiyatronun biletleri önce gişeden, 10 dakika sonra da internetten satışa çıkıyor. Biletler online olarak çok hızlı tükendiği için internet üzerinden alım yapamayanlar, gişede sıraya giriyor. Gişe ise internetten satışa başlanmasından bir dakika sonra bilet kalmadığı için kapanıyor.

Devlet Tiyatroları oyuncuları, haftada üç gün seyircinin karşısına "kapalı gişe" çıkıyor.

Edirne Devlet Tiyatrosu yetkilisi Selçuk Veysel Zurnazanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Sahnesi'nin 216 seyirci kapasiteli olduğunu söyledi.

Kentteki seyircinin oyunlara yoğun ilgi gösterdiğini, biletlerin satışa çıkmasının ardından rekor sürede satıldığını anlatan Zurnazanlı, "Genel olarak biletlerimiz çok kısa sürede tükeniyor. Hatta son oyunumuzun biletleri internet üzerinden 21-22 saniyede tükendi. Salonumuz çok büyük değil ama Edirne için yeterli." dedi.

Zurnazanlı, sahnede şimdiye kadar 10 oyunun seyirciyle buluştuğunu, sıradaki eserin 11 Şubat'ta gösterime gireceğini belirtti.

"Edirne, Türkiye rekoru kırıyor"

Biletlerin internette çok kısa sürede tükenmesi nedeniyle gişede de yoğunluk oluştuğunu dile getiren Zurnazanlı, "Seyircimiz temsilden 13 gün önce gişede de sıraya giriyor. Yılın ilk günü bile saat 08.00'de 10-15 kişinin burada sıraya girdiğini gördük." diye konuştu.

Kentte soğuk havanın tiyatroya ilgiyi azaltmadığına dikkati çeken Zurnazanlı, şunları kaydetti:

"Seyircimiz tiyatroya büyük destek veriyor. Diğer turne bölgelerinde de biletlerin çabuk tükendiğini biliyoruz ama şu anda Edirne, Türkiye rekoru kırıyor. 21-22 saniyede bilet tükenmesi, bize gerçekten olağanüstü bir seyirci beğenisini gösteriyor. Kırklareli, Lüleburgaz ve Çanakkale'den seyircilerimiz de gelmeye başladı."