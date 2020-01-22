Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Erdeğer'den Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Erdeğer'den Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Erdeğer'den Büyükkılıç'a ziyaret

6 saat önce

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Turan Erdeğer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Erdeğer'den Büyükkılıç'a ziyaret, System.String[]

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Turan Erdeğer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdeğer, Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, kentteki kültür sanat faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Erdeğer, kentteki tiyatro salonlarını incelediklerini belirterek, bu salonları devlet tiyatrolarıyla buluşturmak istediklerini kaydetti.

Kayseri'ye Devlet Tiyatroları'nın gelmesi için her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Büyükkılıç ise bürokratik süreç devam ederken oyunların bir an önce Kayseri'ye getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Ziyaret, Erdeğer ve Büyükkılıç'ın karşılıklı görüş alışverişi sonrası sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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