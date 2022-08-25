"Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Kırklareli'nde sahnelendi - Son Dakika
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"Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Kırklareli'nde sahnelendi

25.08.2022 09:12
"Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Kırklareli'nde sahnelendi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamyon Tiyatro Projesi'nin "Yürüyen Tiyatro" etkinlik programı kapsamında "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Kırklareli'nde sahnelendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamyon Tiyatro Projesi'nin "Yürüyen Tiyatro" etkinlik programı kapsamında "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Kırklareli'nde sahnelendi.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Sebahattin Ali Sokağı'nda oluşturulan alana konulan kamyonda, yazarlığını ve yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyun çocukların beğenisine sunuldu.

Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı olan tek kişilik 50 dakikalık tiyatro oyununda meddah rolünde Sezai Yılmaz yer aldı.

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Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı çocuk oyunu Kırklareli'nde sahnelendi - Son Dakika

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