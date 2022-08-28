Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Sahil Dolgu Alanı'nda oluşturulan alana konulan kamyonda, yazarlığını ve yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu 'nun yaptığı oyun çocukların beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı çocuk oyunu Tekirdağ'da sahnelendi - Son Dakika

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