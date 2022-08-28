"Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Tekirdağ'da sahnelendi - Son Dakika
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"Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Tekirdağ'da sahnelendi

28.08.2022 12:03
"Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Tekirdağ'da sahnelendi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamyon Tiyatro Projesi'nin "Yürüyen Tiyatro" etkinlik programı kapsamında "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Tekirdağ'da sahnelendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamyon Tiyatro Projesi'nin "Yürüyen Tiyatro" etkinlik programı kapsamında "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Tekirdağ'da sahnelendi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Sahil Dolgu Alanı'nda oluşturulan alana konulan kamyonda, yazarlığını ve yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyun çocukların beğenisine sunuldu.

Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı olan tek kişilik 50 dakikalık tiyatro oyununda meddah rolünde Sezai Yılmaz yer aldı.

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Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı çocuk oyunu Tekirdağ'da sahnelendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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