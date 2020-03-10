Devlet Tiyatroları, İstiklal Şairi'ni "Mehmet Akif" oyunuyla anacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatroları, İstiklal Şairi'ni 'Mehmet Akif' oyunuyla anacak - Son Dakika

Devlet Tiyatroları, İstiklal Şairi'ni "Mehmet Akif" oyunuyla anacak

6 saat önce

Devlet Tiyatroları (DT), İstiklal Şairi'ni, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde 1. TBMM Binası'nda ücretsiz sahneleyeceği "Mehmet Akif" oyunuyla anacak.

Devlet Tiyatroları, İstiklal Şairi'ni

Devlet Tiyatroları (DT), İstiklal Şairi'ni, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde 1. TBMM Binası'nda ücretsiz sahneleyeceği "Mehmet Akif" oyunuyla anacak.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Devlet Tiyatrosu aracılığıyla iki yıl önce Küçük Tiyatro'da ilk gösterimi gerçekleştirilen, Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı yıllarında vatan sevgisi şiirleriyle Anadolu'daki mücadelesini anlatan oyun, bir kez daha izleyiciyle buluşacak.

"Bu millet İstiklal Marşı'na neden ihtiyaç duydu?" sorusundan yola çıkılarak 99 yıl önceden bugüne kadar geçen sürecin anlatılacağı oyunda, Atatürk'ün, Ulus Meydanı'nda toplanan halka yönelik eski Meclis balkonundaki konuşması bir kez daha seslendirilecek.

Kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Çetin Atay, dans düzenini Burçak Işımer ve müziklerini Nedim Yıldız'ın yaptığı oyunda, Gazi Mustafa Kemal AtatürkAbdül Samet Sünbül, Mehmet Akif Ersoy'u ise Alpay Ulusoy canlandıracak.

Oyun, 1. TBMM Binası'nda 12 Mart Perşembe günü saat 13.30'da ücretsiz izlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Cahit Çağıran, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünde oyunu sahnelemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İstiklal Marşı'nın çok önemli ve vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Çağıran, şiirin geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı içinde barındıran "ezeli" ve "ebedi" bir sonsuzluk zemininde yükseldiğini ifade etti.

Devlet Tiyatroları, Mehmet Akif Ersoy, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:42 Kaynak: AA
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