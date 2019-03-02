Devlet Tiyatroları, Mevlana'nın Hoşgörüsüyle Rusya'yı Kucaklayacak (2)

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Mevlana'nın hoşgörüsünü, Dede Korkut'un kahramanlıklarını ve Hacivat-Karagöz'ün bilgeliğini Rusya'da sahneleyerek, sanatseverlerin beğenisine sunacaklarını bildirdi.

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Mevlana'nın hoşgörüsünü, Dede Korkut'un kahramanlıklarını ve Hacivat-Karagöz'ün bilgeliğini Rusya'da sahneleyerek, sanatseverlerin beğenisine sunacaklarını bildirdi.



"2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı"nın açılışı, 8 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova'nın önemli sanat kurumlarından Bolşoy Tiyatrosu'nda, bale ve operayı buluşturan "Troya" ile yapılacak.



DT'nin Rusya'da sergileyeceği oyunlara ilişkin AA muhabirine bilgi veren Genel Müdür Mustafa Kurt, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu kapsamdaki çalışmaları çok kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğini ve her kurumun özel projeler hazırladığını söyledi.



İki ülke arasındaki kültür yılının Bolşoy'da 8 Nisan'da, kendisinin de Homeros rolünü üstlendiği "Troya" ile başlayacağını belirten Kurt, DT olarak esere katkı sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Mustafa Kurt, Troya'nın büyük bir prodüksiyon olduğunu ve değerli sanatçıların rol aldığını anımsatarak, "Balenin, operanın, orkestranın iç içe olduğu, görkemli mapping sistemlerinin kullanıldığı, etkileyici, büyük bir prodüksiyon oldu. Böylesine önemli bir çalışmada görev almaktan, Devlet Tiyatrosu adına son derece mutluyum. Bu eseri, yurt dışında temsil etmek de gurur verici. Ülkemize yakışan çok büyük bir eser oldu. Onun içinde olmak gurur verici." dedi.



Mevlana hoşgörüsü



Kurt, DT'nin, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı için pek çok proje ile Rus tiyatrolarında ve Türk Cumhuriyetlerinde temsil vereceğini ve bu kapsamda dört eseri sahneye koyacaklarını açıkladı. Bunlardan birinin Tataristan'ın başkenti Kazan'da Konya Devlet Tiyatrosunun "Uyan" isimli eser olduğunu, yönetmenliğini Yaşar Özboz'un üstlendiği bu eserin Mevlana'nın Mesnevi'sinden oyunlaştırıldığını kaydetti.



Mustafa Kurt, "'Uyan', Mevlana'nın büyük hoşgörüsü içerisinde dünyayı kucaklayan bir eser. Hem semanın, sevginin hem de hikayelerin olduğu, toplumu kucaklayan bir eser olması sebebiyle kucaklayıcı, barış dolu bir oyunu seçtik. Eser, Kazan'da sahnelenecek. DT adına bu çok önemli bir şey." diye konuştu.



"Hacivat-Karagöz bize ait"



İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Bir Nefes Dede Korkut" isimli oyunu ve "Hacivat ve Karagöz" çalışmasını Moskova ve St. Petersburg'da sahneleyeceklerini aktaran Kurt, bu eserlerin oldukça ilgi çekici olacağını ve hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.



Mustafa Kurt, "Hacivat ve Karagöz'ün yapımı ve oynatımını da izleyicilere göstereceğiz. Rusların ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Hacivat-Karagöz bizim vazgeçilmezimiz. Her zaman çocuk oyunlarımızda geleneksel Türk tiyatrosunu önemsiyoruz. Oldukça yer vermek istiyoruz. Kendi kültürümüze sahip çıkıyoruz. Hacivat-Karagöz bize ait. Bunu en iyi şekilde biz yapabiliriz, gösterebiliriz. Bunun için Rusya'da sahneleyeceğiz." bilgisini aktardı.



Bir Nefes Dede Korkut isimli oyunda da Boğaç Han'dan Deli Dumrul'a kadar önemli halk kahramanlarının olduğu bir Dede Korkut sunumu yapacaklarını söyleyen Kurt, şunları kaydetti:



"Performansa dayalı, Dede Korkut masallarından oluşan bir eser sahneleyeceğiz. Hatta bu projemizde Bakanlığımıza bağlı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğümüzün projesine ortak olduk. Böylece, bu eseri, sadece Rusya'da değil Türk Cumhuriyetlerinde de gösterme şansımız olacak."



Kurt, Trabzon DT'nin halen hazırlıklarını sürdürdüğü "Korkut Ata" isimli oyunu da Türk Cumhuriyetlerinde sanatseverlere sunacaklarını aktardı.



Rus tiyatro toplulukları da Türkiye'de olacak



DT'nin Rusya'da sahne alırken, Rus tiyatrosunun da Devlet Tiyatrosu sahnelerinde ağırlamayı düşündüklerini belirten Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Trabzon DT'den St. Petersburg'a giden bir yönetmen arkadaşımızın orada yönettiği 'Genç Werther'in Acıları' isimli oyunu, Trabzon DT'ye davet ettik. Onlar gelecekler. Antalya DT'de Rus topluluklarını ağırlayacağız. Rusya'dan ve Türk Cumhuriyetlerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızda ağırlayacağımız Rus tiyatro toplulukları olacak. Rusya ile iş birliğimizi geliştirmeyi, dostluğumuzu artırmayı, kültür-sanat yoluyla bir sevgi, barış ortamı yaratmayı önemsiyoruz. Bunun için çalışıyoruz."



Rusya'da Devlet Tiyatrosunun geçmişten bugüne oynadığı oyunlar, festivaller, yurt dışında verdiği temsilleri içeren bir sunumu Rus sanatseverlere aktarmak istediklerini dile getiren Kurt, Rusların da aynı sunumu kendi tiyatroları için yapacaklarını ve iki ülke arasında bilgi alışverişi olacağını kaydetti.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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