Devlet Tiyatroları'nda koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Devlet Tiyatroları'nda koronavirüs önlemleri

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt,, 8 Eylül'de Stüdyo Sahne'de prömiyer yapacak "Sonsuzluk Kitabevi" isimli oyunun provasında, yeni sezona ilişkin açıklamada bulundu.

Devlet Tiyatroları'nda koronavirüs önlemleri, System.String[]

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt,, 8 Eylül'de Stüdyo Sahne'de prömiyer yapacak "Sonsuzluk Kitabevi" isimli oyunun provasında, yeni sezona ilişkin açıklamada bulundu.

Yaz sezonunda Devlet Tiyatrolarının, Kamyon Tiyatrosu ve Açık Hava Tiyatrosu düzenlediğini, Güneydoğu'da çok sayıda çocuğu tiyatroyla buluşturduğunu belirten Kurt, yaz aylarında seyircileri sanattan mahrum bırakmadıklarını kaydetti.

"Devlet Tiyatrosunun bulunduğu bütün bölgelerdeki sahnelerimizi açacağız"

Kurt, "Pandemi döneminde hiç boş durmadık. Yeni 17 oyun prömiyer yapacak. Bu önemli bir şey. Gerekli önemlemlerimizi alarak, sanatçılarımızla bir çalışma gerçekleştirdik. O yüzden bazı sahnelerimizi, dar, küçük, havasız olan sahnelerimizi, önümüzdeki ilerleyen zamanlarda açacağız. Ama şimdi Türkiye genelinde Devlet Tiyatrosunun bulunduğu bütün bölgelerdeki sahnelerimizi açacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen yıldan seyircisini tüketmemiş, repertuvarda olan oyunları da eylül, ekim aylarından itibaren seyirci ile buluşturacaklarını belirten Kurt, normalleşme adımları ile diğer sahnelerin de açılacağını söyledi.

Oyunların ilerleyen zamanlarda turne yapacağını dile getiren Kurt, şunları kaydetti: "Hazırlıklarımızı yaptık. Bilet satışlarımız sürüyor. Seyircilerimizin yaz döneminde olduğu gibi eylül, ekim döneminde de tiyatrolarımıza ilgi göstereceğini düşünüyorum. Devletimizin açıkladığı her türlü önlemi aldık. Sahnelerimizde ateş ölçer, maske, dezenfektan hepsi bulunuyor. Koltuklarımızı bir boşluk bırakacak şekilde düzenledik. Maskesiz ve ateş ölçmeden hiçbir seyircimizi sahnemize almayacağız. Kantinlerimizde, lavabolarımızda ve fuaye alanlarımızda sosyal mesafeyi gözetecek işaretlerimizi hazırladık. Sanatçılarımızın ve seyircilerimizin sağlığı açısından her türlü önlemleri aldık. İyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Hiç kimseye hiçbir şey olmadan, bu süreci sağlıklı atlatacağımızı ümit ediyorum."

Aşık Veysel tiyatro sahnesinde

Sahnelerde her gün temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirten Kurt, sahnelerin havalandırmalarının da düzenli bir şekilde temizlendiğini ve kontrol edildiğini söyledi.

Ankara'da ilk etapta Cüneyt Gökçer, Stüdyo Sahne, Akün Sahnesi ve Küçük Tiyatro'nun açılacağını belirten Kurt, Cüneyt Gökçer'de Leyla ile Mecnun oyunuyla sezonu başlatacaklarını kaydetti.

Kurt, yerli yazarların oyunlarına önem verdiklerini, bu sebeple "Aşık Veysel" isimli oyunu, ilk kez tiyatro sahnesinde, 1 Eylül'de seyirci ile buluşturucaklarını ifade etti.

Yerli bir oyun olan Sabahattin Kudret Aksal'ın Sonsuzluk Kitabevi eserinin de 8 Eylül'de prömiyer yapacağını dile getiren Kurt, Akün Sahnesi'nde ise geçen sezon da ilgiliyle izlenen "Açık Denizde" ve "Siyahlı Kadın" isimli oyunları seyirci ile buluşturacaklarını aktardı.

Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgelerimizde yeni oyunlarımız seyirciyle buluşacak. İlk etapta 17 oyun prömiyer yapacak. Bazıları; Bursa'da Tarla Kuşuydu Jüliet, Antalya Devlet Tiyatrosunda Yastık Adam, Trabzon Devlet Tiyatrosunda Aşk Bir Şey Değildir gibi pek çok oyunumuz var seyirciyle buluşucak olan. İzmir Devlet Tiyatrosunda yeni oyunlarımız var. Hatta Eylül ayında Yıldızların Altında isimli, açık havada Türk müzikalinden oyunlarımız var. Seyircimizin çok beğeneceği bir çalışma sürüyor. Pek çok oyunumuz var. Van'da, Diyarbakır'da yeni oyunlarımız çok. Gişeden de bilet satışlarımız sürüyor. Sosyal mesafe ve koruyucu camlarımız var gişelerde, bilet satışı yapıyoruz. Sahnelerde yüzde elli kapasite ile oynuyoruz. Herhangi bir sağlık problemi yoksa eşler yan yana oturabilir."

50 yılın ardından Sonsuzluk Kitabevi sahnede

Genel Müdür Kurt, 50 yıl kadar önce sahnelenmiş Sonsuzluk Kitabevi'ni yeniden sahneye koymak için hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi: "8 Eylül'de prömiyer yapacak. Ölümsüz eserler yazmış yazarların eserlerini de bütün tanıdıklarına, eşine, dostuna ve insanlara göndermek isteyen, ölümsüz eserlerle ölümsüz olmayı amaçlayan bir kişinin hikayesi. Uzun zamandır çalışıyoruz. Dinamik ve yeni bir oyun."

Müzisyen Can Atilla'nın, oyunun müziklerini, eski sanat teknik müdürü, baş dekoratör Hakan Dündar'ın dekorları, Funda Karasaç'ın kostümleri, Devlet Opera ve Balesinin baş koreografı Volkan Ersoy'un oyunun danslarını üstlendiğini kaydeden Kurt, genç oyuncu kadrosuyla prömiyer için çalıştıklarını ifade etti.

Devlet Tiyatroları, Eylül, Magazin, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:14

Son Dakika Magazin Devlet Tiyatroları'nda koronavirüs önlemleri - Son Dakika Magazin
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