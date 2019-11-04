Devlet Tiyatroları oyuncuları Edirne'de yeni oyunlarla seyirciyle buluşacak

Devlet Tiyatroları, Edirne sahnesinde bu ay 4 tiyatro oyunu daha sahneleyecek.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda oluşturulan sahnede bu ay başında "Bir Nefes Dede Korkut" oyunuyla, Edirneli seyircisiyle buluşan Devlet Tiyatroları, çeşitli oyunlarla tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Program kapsamında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin sınır kapısında yaşadıklarının eğlenceli ve tirajikomik biçimde anlatıldığı "Türkiye Kayası" oyunu yarın seyirciyle buluşacak.

"Türkiye Kayası" 6 ve 7 Kasım'da da sahnelenmeye devam edecek.

Ilan Hatsor'un yazdığı, Nafiz Sami Gürcüali'nin yönettiği "Maskeliler" oyunu ise 12-13-14 Kasım tarihlerinde sahnelenecek. Oyunda Tel-Aviv yakınlarında Filistinliler'in yaşadığı köyde bir kasap dükkanında intifadanın en yoğun zamanlarında üç kardeşin ölüm ile yaşam arasındaki çarpıcı hesaplaşması anlatılıyor.

Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" 19-20-21 Kasım, "Yalan Makinası" adlı oyun ise 26-27-28 Kasım tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.