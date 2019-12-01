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Devlet Tiyatroları oyuncuları Edirne'de yeni oyunlarla seyirciyle buluşacak

6 saat önce

Devlet Tiyatroları, Edirne sahnesinde bu ay "Eyvah Nadir", "Dördüncü Ay", "Arf Sabiti" adlı tiyatro oyunlarını sahneleyecek.

Devlet Tiyatroları oyuncuları Edirne'de yeni oyunlarla seyirciyle buluşacak, System.String[]

Devlet Tiyatroları, Edirne sahnesinde bu ay "Eyvah Nadir", "Dördüncü Ay", "Arf Sabiti" adlı tiyatro oyunlarını sahneleyecek.

Program kapsamında 3-4-5 Aralık tarihlerinde tek perdelik "Eyvah Nadir" adlı oyun izleyici ile buluşacak.

Ahmet Metin Önel'in yazdığı Koray Karaca'nın oynadığı oyunda, "eyvah" demenin yenilgi olduğuna inanan "Nadir" karakterinin başından geçenler anlatılacak.

Björn Boström'ün yazdığı, Alpay Aksum'un yönettiği "Dördüncü Ay" oyunu ise 10-11-12 Aralık tarihlerinde sahnelenecek.

-Dünyaca ünlü Türk matematikçisi Arf'ın hayatından kesitler sahnelenecek

Feraye Şahin'in yazdığı M. Sadık Yağcı'nın yönettiği "Arf sabiti" oyunu da 17-18-19 Aralık tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Oyunda dünyaca ünlü Türk matematikçisi Cahit Arf'ın yaşamından kesitler sunulacak.

Biyografik ögelerle beslenmiş, dram türündeki oyunda beyin göçü olgusuna da dikkat çekilecek.

Devlet Tiyatroları, Aralık, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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