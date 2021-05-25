Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika

Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

25.05.2021 15:13
Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı, System.String[]

Adana Valisi Süleyman Elban, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ilettiği video mesaj ile katılım sağladı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ilettiği video mesaj ile katılım sağladı. Festival, Tiyatro Kare'nin duygusal komedisi "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı oyunu ile başladı.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Devlet Tiyatroları – Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin açılışı için bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün sosyal mesafeli de olsa 22. kez Adana'da tiyatro ile buluşmanın heyecanı içindeyiz. Sizlerin de festivalimizi özlemle ve heyecanla beklediğinizi biliyoruz. Sabancı Vakfı olarak, 47 yıldır rahmetli Hacı Ömer Sabancı'nın ortaya koyduğu ilkeler ışığında, toplumsal gelişmeye katkı sağlama hedefiyle çalışıyoruz" dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Biz yaklaşık 14-15 aydır alkışı unuttuk, alkışı bizden esirgemeyin. Bu festivalde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu festival bizim için son derece önemli, çok değerli. Adana'dan dünyaya açılan çok önemli bir uluslararası festival. Binlerce izleyici, yüzlerce tiyatro geldi. 22 yıldır devlet tiyatrosunda hiç uluslararası festival yokken bunu Adana'da başlatıp dünyanın en saygın festivali haline getirdik. Bu çok önemli bir şey. Sabancı Vakfı'na, Sabancı ailesine ne kadar şükranlarımızı sunsak az" dedi.

"Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Nevra Serezli'ye takdim edildi

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün bu yılki sahibi usta oyuncu Nevra Serezli'ye ödülü, oyunu öncesi sahnede takdim edildi.

Nevra Serezli, "Böyle muhteşem bir seyirciye oyun oynamak bile bence başlı başına bir ödül. Yıllardır sanata ve sanatçıya destek veren Sabancı Vakfı mensuplarına beni bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Başarı bir yolculuktur bir varış noktası değil. Ben de bu yolculukta eğer genç insanlara biraz dokunabildimse, biraz örnek olabildimse ne mutlu bana" dedi.

18 oyun seyirciyle buluşacak

Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

Adana Tiyatro Festivali, bu yıl Türkiye'nin birçok ilinden 9 devlet tiyatrosu, 7 özel tiyatro ve 1 şehir tiyatrosunun katılımı ile toplam 18 farklı oyuna ev sahipliği yapacak.

Bu yıl Tiyatro Kare "Ağaçlar Ayakta Ölür", Ankara Devlet Tiyatrosu "Anna Karenina", Sivas Devlet Tiyatrosu "Kendime Kıyamam", Tiyatro Kedi "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını", Semaver Kumpanya "Cardenio", Bursa Devlet Tiyatrosu "Akide Şekeri", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Seksen Günde Devr-i Alem", İzmir Devlet Tiyatrosu "Yıldızların Altında", Kocaeli Şehir Tiyatroları "Macbeth" oyunları Merkez Park'ta sahnede olacak.

DOT Tiyatro "Sesin Resmi", Kumbaracı 50 "Muamma", Ankara Devlet Tiyatrosu "Sonsuzluk Kitabevi", Van Devlet Tiyatrosu "Penceredeki Atlar", Kuzgun Yapım "Tuna Kıvrımı", Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Kürk Mantolu Madonna", Sadri Alışık Tiyatrosu "Dali'nin Kadınları", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Her Şey Yolundaymış Gibi" ve Kocaeli Şehir Tiyatroları "Otobüs Durağında Üç Bencil (ÇO)" adlı oyunları Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezinde sahnelenecek.

Festivalde pandemiye karşı tüm önlemler alındı

Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivali, bu yıl 21 Haziran'da sona erecek. COVID-19 pandemisi nedeniyle bu yıl kısıtlı sayıda izleyicinin ağırlanacağı ve tüm önlemlerin alınacağı festivalde, bu yıl oyunlar Adana Merkez Park Amfi Tiyatro Park ve Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nden sahnelenecek.

Oyun temsilleri öncesinde seyircilerin ateşi ölçülecek, HES kodları kontrol edilecek ve biletlerdeki QR kodların okutulmasıyla seyirciler temassız bir şekilde salona alınacaklar. Oyun bitimine kadar seyircilerin maske ile oyunu izlemesinin zorunlu olduğu festivalde, görevli tüm personel de maske ve siperlik kullanacak.

Festival 1 milyona yakın seyirciye ulaştı

Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana'da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 21 yıldır 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırladı; bugüne kadar Türkiye'den şehir tiyatroları, özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 406 oyun ve bine yakın temsil düzenlendi. Türkiye'nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunlar 1 milyona yakın seyirciye ulaştı.

Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

Devlet Tiyatroları, oyunlar, Tiyatro, Adana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika Magazin


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