Devlet Tiyatroları, sahnelerini yoğun koronavirüs önlemleri ile sezona hazırladı (1) - Son Dakika

Devlet Tiyatroları, sahnelerini yoğun koronavirüs önlemleri ile sezona hazırladı (1)

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatseverleri 1 Eylül Salı gününden itibaren ağırlamaya başlayacaklarını belirterek, "Devletimizin açıkladığı her türlü önlemi aldık.

Devlet Tiyatroları, sahnelerini yoğun koronavirüs önlemleri ile sezona hazırladı (1), System.String[]

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatseverleri 1 Eylül Salı gününden itibaren ağırlamaya başlayacaklarını belirterek, "Devletimizin açıkladığı her türlü önlemi aldık. Sahnelerimizde ateş ölçer, maske, dezenfektan hepsi bulunuyor. Koltuklarımızı bir boşluk bırakacak şekilde düzenledik. Maskesiz ve ateş ölçmeden hiçbir seyircimizi sahnemize almayacağız." dedi.

Genel Müdür Kurt, AA muhabirine, 8 Eylül'de Stüdyo Sahne'de prömiyer yapacak "Sonsuzluk Kitabevi" isimli oyunun provasında, yeni sezona ilişkin açıklamada bulundu.

Yaz sezonunda Devlet Tiyatrolarının, Kamyon Tiyatrosu ve Açık Hava Tiyatrosu düzenlediğini, Güneydoğu'da çok sayıda çocuğu tiyatroyla buluşturduğunu belirten Kurt, yaz aylarında seyircileri sanattan mahrum bırakmadıklarını kaydetti.

"Devlet Tiyatrosunun bulunduğu bütün bölgelerdeki sahnelerimizi açacağız"

Kurt, "Pandemi döneminde hiç boş durmadık. Yeni 17 oyun prömiyer yapacak. Bu önemli bir şey. Gerekli önemlemlerimizi alarak, sanatçılarımızla bir çalışma gerçekleştirdik. O yüzden bazı sahnelerimizi, dar, küçük, havasız olan sahnelerimizi, önümüzdeki ilerleyen zamanlarda açacağız. Ama şimdi Türkiye genelinde Devlet Tiyatrosunun bulunduğu bütün bölgelerdeki sahnelerimizi açacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen yıldan seyircisini tüketmemiş, repertuvarda olan oyunları da eylül, ekim aylarından itibaren seyirci ile buluşturacaklarını belirten Kurt, normalleşme adımları ile diğer sahnelerin de açılacağını söyledi.

Oyunların ilerleyen zamanlarda turne yapacağını dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımızı yaptık. Bilet satışlarımız sürüyor. Seyircilerimizin yaz döneminde olduğu gibi eylül, ekim döneminde de tiyatrolarımıza ilgi göstereceğini düşünüyorum. Devletimizin açıkladığı her türlü önlemi aldık. Sahnelerimizde ateş ölçer, maske, dezenfektan hepsi bulunuyor. Koltuklarımızı bir boşluk bırakacak şekilde düzenledik. Maskesiz ve ateş ölçmeden hiçbir seyircimizi sahnemize almayacağız. Kantinlerimizde, lavabolarımızda ve fuaye alanlarımızda sosyal mesafeyi gözetecek işaretlerimizi hazırladık. Sanatçılarımızın ve seyircilerimizin sağlığı açısından her türlü önlemleri aldık. İyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Hiç kimseye hiçbir şey olmadan, bu süreci sağlıklı atlatacağımızı ümit ediyorum."

Aşık Veysel tiyatro sahnesinde

Sahnelerde her gün temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirten Kurt, sahnelerin havalandırmalarının da düzenli bir şekilde temizlendiğini ve kontrol edildiğini söyledi.

Ankara'da ilk etapta Cüneyt Gökçer, Stüdyo Sahne, Akün Sahnesi ve Küçük Tiyatro'nun açılacağını belirten Kurt, Cüneyt Gökçer'de Leyla ile Mecnun oyunuyla sezonu başlatacaklarını kaydetti.

Kurt, yerli yazarların oyunlarına önem verdiklerini, bu sebeple "Aşık Veysel" isimli oyunu, ilk kez tiyatro sahnesinde, 1 Eylül'de seyirci ile buluşturucaklarını ifade etti.

Yerli bir oyun olan Sabahattin Kudret Aksal'ın Sonsuzluk Kitabevi eserinin de 8 Eylül'de prömiyer yapacağını dile getiren Kurt, Akün Sahnesi'nde ise geçen sezon da ilgiliyle izlenen "Açık Denizde" ve "Siyahlı Kadın" isimli oyunları seyirci ile buluşturacaklarını aktardı.

Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgelerimizde yeni oyunlarımız seyirciyle buluşacak. İlk etapta 17 oyun prömiyer yapacak. Bazıları; Bursa'da Tarla Kuşuydu Jüliet, Antalya Devlet Tiyatrosunda Yastık Adam, Trabzon Devlet Tiyatrosunda Aşk Bir Şey Değildir gibi pek çok oyunumuz var seyirciyle buluşucak olan. İzmir Devlet Tiyatrosunda yeni oyunlarımız var. Hatta Eylül ayında Yıldızların Altında isimli, açık havada Türk müzikalinden oyunlarımız var. Seyircimizin çok beğeneceği bir çalışma sürüyor. Pek çok oyunumuz var. Van'da, Diyarbakır'da yeni oyunlarımız çok. Gişeden de bilet satışlarımız sürüyor. Sosyal mesafe ve koruyucu camlarımız var gişelerde, bilet satışı yapıyoruz. Sahnelerde yüzde elli kapasite ile oynuyoruz. Herhangi bir sağlık problemi yoksa eşler yan yana oturabilir."

50 yılın ardından Sonsuzluk Kitabevi sahnede

Genel Müdür Kurt, 50 yıl kadar önce sahnelenmiş Sonsuzluk Kitabevi'ni yeniden sahneye koymak için hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

"8 Eylül'de prömiyer yapacak. Ölümsüz eserler yazmış yazarların eserlerini de bütün tanıdıklarına, eşine, dostuna ve insanlara göndermek isteyen, ölümsüz eserlerle ölümsüz olmayı amaçlayan bir kişinin hikayesi. Uzun zamandır çalışıyoruz. Dinamik ve yeni bir oyun."

Müzisyen Can Atilla'nın, oyunun müziklerini, eski sanat teknik müdürü, baş dekoratör Hakan Dündar'ın dekorları, Funda Karasaç'ın kostümleri, Devlet Opera ve Balesinin baş koreografı Volkan Ersoy'un oyunun danslarını ü

Devlet Tiyatroları, Eylül, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:11

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet Tiyatroları, sahnelerini yoğun koronavirüs önlemleri ile sezona hazırladı (1) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulayacak Şeftalinin üzerindeki "Allah" yazısını gören çiftçi satmaya kıyamadı Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı Kiralık sözleşmesi biten Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu Bodrum yine bildiğiniz gibi! Yollar dereye, duvarlar şelaleye döndü Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi İran, ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden Kasım Süleymani'nin adının verildiği füzeyi tanıttı Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı         
15:35
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım         
15:22
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı         
14:59
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek         
14:51
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi         
14:07
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı         
10:33
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu         
10:30
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi         
10:22
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü         
09:14
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor 2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor         
08:51
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı         
08:45
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı         
07:44
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı         
07:22
Cumhurbaşkanlığı için adayı olacak mı? Akşener, merak edilen soruya Demirel'in efsane sözüyle yanıt verdi Cumhurbaşkanlığı için adayı olacak mı? Akşener, merak edilen soruya Demirel'in efsane sözüyle yanıt verdi         
00:31
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı         
23:22
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
21:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 20:45:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Devlet Tiyatroları, sahnelerini yoğun koronavirüs önlemleri ile sezona hazırladı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei