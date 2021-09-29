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Devlet Tiyatroları sanat sezonunu "güler yüzlü repertuvarla" karşılıyor - Son Dakika

Devlet Tiyatroları sanat sezonunu "güler yüzlü repertuvarla" karşılıyor

29.09.2021 11:47
Devlet Tiyatroları sanat sezonunu

Yeni sanat sezonuyla birlikte uzun bir aradan sonra seyircilerini salonlarda ağırlayacak Devlet Tiyatroları (DT), sanatseverler için "güler yüzlü bir repertuvar" hazırladı.

Yeni sanat sezonuyla birlikte uzun bir aradan sonra seyircilerini salonlarda ağırlayacak Devlet Tiyatroları (DT), sanatseverler için "güler yüzlü bir repertuvar" hazırladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, yeni sezon hazırlıklarına ve yaz boyu açık havada yapılan etkinliklere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uzun bir aradan sonra 1 Ekim itibarıyla izleyiciyle tiyatro salonlarında buluşacaklarını belirten Kurt, hazırlıkların Türkiye'nin dört bir yanındaki sahnelerde devam ettiğini söyledi.

Seyircilerin sanatçıları, sanatçıların da seyircileri çok özlediğini dile getiren Kurt, Cimri, Anna Karenina, Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye, Bizim Yunus, Ölümcül Oyun, Profesyonel, Reis Bey, Totlar, Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası gibi çok tutmuş oyunların yeni sezonda seyircilerle buluşmaya devam edeceğini bildirdi.

Prömiyer yapacak oyunlar hakkında da bilgi veren Kurt, Ankara'da Periferi, İstanbul'da Seneye Bugün, İzmir'de Hacı Bektaş ve Neyzen Tevfik, Konya'da Karanlıkta Komedi, Trabzon'da Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor'un da aralarında bulunduğu yeni oyunların hazırlıklarının sürdüğünü anlattı.

Mustafa Kurt, "Bu sene pandemiden dolayı güler yüzlü bir repertuvar tasarladık. Bu süreci daha rahat atlatalım diye seyircilerimizin karşılarına güler yüzlü bir repertuvarla çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

"Kapsamlı bir Türkiye çıkarması gerçekleştirmek istiyoruz"

Tüm bölgelerde sanatla dopdolu bir sezona hazırlandıklarını, Devlet Tiyatrosuna yakışır nitelikte eserleri seyircinin beğenisine sunacaklarını belirten Kurt, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a, Elazığ'dan Malatya'ya, Aydın'dan Zonguldak'a kadar pek çok ilde turne gerçekleştireceklerini söyledi.

İstanbul ve Ankara'da birer yeni sahne açacaklarını, buralara ilişkin programların da hazırlandığını bildiren Kurt, Kovid-19 salgını öncesi tamamlanan ancak salgın nedeniyle ara verilen Edirne ve Kayseri Devlet Tiyatrolarının faaliyete geçeğini kaydetti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Kapsamlı bir Türkiye çıkartması gerçekleştirmek istiyoruz. Ekim ayından itibaren sanatseverleri tiyatro salonlarına bekliyoruz." dedi.

Üniversitelerin açılmasıyla tiyatroya ilginin daha da artacağına işaret eden Kurt, "Pandemi döneminden önce yaklaşık 200 bin artı seyircimiz oluşmuştu. Yine o seyirciyi yakalamayı, hatta geçmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 tedbirlerine de değinen Kurt, salonları yüzde 50 kapasiteyle kullanacaklarını, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyacaklarını, seyircilerden aşı kartı ya da negatif sonuçlu PCR testi isteyeceklerini söyledi.

DT'deki sanatçıların, teknik ve idari kadronun aşılanma oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu bildiren Kurt, "Hem sanatçılarımızı hem seyircilerimizi korumak istiyoruz. Herkesin son derece dikkatli olması lazım. Bu süreç içerisinde umarım bu salgın hastalığı dünya ile beraber hep birlikte atlatmış oluruz." dedi.

Açık hava yaz oyunlarını yaklaşık 12 bin tiyatrosever izledi

Mustafa Kurt, haziran ayından beri açık hava mekanlarında izleyiciyle bir araya geldiklerini de hatırlatarak, 2021'in Yunus Emre ve Türkçe yılı olması nedeniyle yaz sezonunu Aspendos'ta Bizim Yunus oyunuyla açtıklarını, oyunun daha sonra yurt içi ve yurt dışı turneleriyle çok sayıda tiyatroseverle buluştuğunu kaydetti.

Ankara ve İzmir'deki açık hava sahnelerinde hazirandan beri temsillerin sergilendiğini anlatan Kurt, seyirciden yoğun ilgi gördüklerini, tüm oyunların kapalı gişe oynandığını kaydetti.

Kurt, İzmir ve Ankara'daki açık hava sahnelerinde yaz boyunca 71 temsil gerçekleştirdiğini ve 12 bine yakın izleyicinin ağırlandığını bildirdi.

Kamyon tiyatrosunun da ülkeyi gezerek çocuklara yeni bir dünyanın kapılarını açtığını anlatan Kurt, 26 ilde 50 bine yakın çocuğa ulaşıldığını, bunun da kendileri için çok sevindirici olduğunu dile getirdi.

Kurt, afet bölgelerindeki çocuklara moral desteği sağlamak için Kamyon Tiyatrosu'ndan yararlandıklarını, bu kapsamda ekim ayı içinde selden etkilenen Kastamonu, Sinop, Amasya ve Tokat'ta bir program yapacaklarını bildirdi.

DT'de sezonun 8 aydan 12 aya çıktığına dikkati çeken Kurt, "DT hiç kapatmadan sezonunu bir yıla uzatmış oldu. Bundan böyle de pandemi olsun ya da olmasın sezon bittikten sonra yaz oyunlarımız ve kamyon tiyatromuz devamlı olacak. Bundan geri dönüş olmadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ulusal ve uluslararası festivallere seyirciden yoğun ilgi

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl uluslararası festivalleri yapamadıklarını aktaran Kurt, bu yıl ise açık havada düzenlenen 6'sı uluslararası 2'si ulusal toplam 8 festivalde 115 temsil verildiğini, 25 binin üzerinde seyircinin bu temsilleri izlediğini bildirdi.

Kurt, yakın zamanda Almanya'da düzenlenen bir festivalde Türkiye'yi Bizim Yunus oyunuyla temsil ettiklerini, önümüzdeki dönemde de Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'daki festivallere katılacaklarını söyledi.

"Pandemide 504 özel tiyatroya kapılarımızı açtık"

Mustafa Kurt, Kovid-19 salgın döneminde kültür ve sanatın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanlar tiyatrosuz, sinemasız, operasız, müziksiz yapamayacağını gördü. Bu anlamda sanat camiasına Kültür ve Turizm Bakanlığımız da çok büyük destek oldu. Devlet Tiyatrosu olarak yaklaşık 504 özel tiyatroya kapılarımızı açtık, 504 tiyatro sahnelerimizden yararlandı. Bu çok önemli bir şeydi. Devlet Tiyatroları olarak, sahnelerimizi açmakla kalmadık hem teknik personel hem dekor ve kostüm anlamında destek olduk. Yani onların ihtiyaçlarına bir şekilde cevap vermeye çalıştık. Çünkü bu süreci hep birlikte atlatmak istedik."

Devlet Tiyatroları sanat sezonunu güler yüzlü repertuvarla karşılıyor
Devlet Tiyatroları sanat sezonunu güler yüzlü repertuvarla karşılıyor
Devlet Tiyatroları sanat sezonunu güler yüzlü repertuvarla karşılıyor
Devlet Tiyatroları sanat sezonunu güler yüzlü repertuvarla karşılıyor
Devlet Tiyatroları sanat sezonunu güler yüzlü repertuvarla karşılıyor

Devlet Tiyatroları, Mustafa Kurt, oyunlar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet Tiyatroları sanat sezonunu 'güler yüzlü repertuvarla' karşılıyor - Son Dakika


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