Devlet Tiyatroları seyircisiyle yeniden buluşuyor - Son Dakika

Yeni Tip Korona Virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen tiyatro etkinlikleri yeniden başlıyor.

Yaklaşık 3 aydır kapalı olan Devlet Tiyatroları 2 Temmuz'dan itibaren "Açık Hava Yaz Oyunları" ile perdelerini açıyor.

Ankara Macunköy Yerleşkesi'nde açık havada kurulan sahne ve seyirci koltuklarıyla sanatseverleri selamlamaya hazırlanan Devlet Tiyatrolarının ilk oyunu "80 Günde Devr-i Alem" olacak. İstanbul Devlet Tiyatrosunun eseri 2, 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde sahnelenecek.

İstanbul'un ardından İzmir ve Antalya Devlet Tiyatroları da yine "Açık Hava Yaz Oyunları" kapsamında Ankara'da tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu 9, 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde "Türkiye Kayası" ile Antalya Devlet Tiyatrosu ise 23, 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde "Buzlar Çözülmeden" adlı oyunla perdelerini açacak.

Biletleri ve program detaylarına www.devtiyatro.gov.tr adresinden, Sanat Cepte uygulamasından ulaşılabilen "Açık Hava Yaz Oyunları" çok sayıda oyunu Temmuz ve Ağustos ayları boyunca saat 21.00'de tiyatroseverlerle buluşturacak.

(Neşra Durmaz/İHA)