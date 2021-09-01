Devlet Tiyatrolarında program değişikliği - Son Dakika

Devlet Tiyatrolarında program değişikliği

Devlet Tiyatroları, "Açık Hava Yaz Oyunları" kapsamında 2, 3, 4 Eylül tarihlerinde sahneleneceğini açıkladığı "Gökkuşağının Sonu" adlı oyunun, sanatçının rahatsızlığı sebebiyle iptal edildiğini bildirdi.

Devlet Tiyatroları, "Açık Hava Yaz Oyunları" kapsamında 2, 3, 4 Eylül tarihlerinde sahneleneceğini açıkladığı "Gökkuşağının Sonu" adlı oyunun, sanatçının rahatsızlığı sebebiyle iptal edildiğini bildirdi. Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, "Gökkuşağının Sonu" adlı oyunun yerine, aynı tarihlerde Ahmet Metin Önel'in yazdığı ve Ali Meriç'in yönettiği "Eyvah Nadir" adlı oyunun izlenebileceği duyuruldu.

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