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Devlet Tiyatrolarında yeni sezonun biletleri 18 Eylül'de satışa sunulacak - Son Dakika

Devlet Tiyatrolarında yeni sezonun biletleri 18 Eylül'de satışa sunulacak

16.09.2021 11:31
Devlet Tiyatrolarında yeni sezonun biletleri 18 Eylül'de satışa sunulacak, System.String[]

Kovid-19 tedbirleri kapsamında perdelerini açmaya hazırlanan Devlet Tiyatrolarında (DT), yeni sezonun ilk biletleri 18 Eylül'de satışa çıkacak.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında perdelerini açmaya hazırlanan Devlet Tiyatrolarında (DT), yeni sezonun ilk biletleri 18 Eylül'de satışa çıkacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tiyatro sezonuna 17 prömiyerle başlayacak DT, 21 Eylül'den itibaren sanatseverlerle buluşacak.

Uzun bir aranın ardından seyircisini salonlarında ağırlayacak DT, yeni sezonunun ilk biletlerini internet üzerinden, Sanat Cepte uygulamasından ve DT gişelerinden 18 Eylül'de satışa sunacak.

DT, 2021-2022 sanat sezonunda açık hava mekanlarını kullanmaya devam ederken, salonları da küresel salgın tedbirleriyle kullanıma açacak. Koltuklar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenecek. Salonlara maskesi olmayan izleyiciler alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak, izleyiciler etkinliklere aşı kartlarını ya da en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini göstererek girebilecek. Oyunlar sergilendikten sonra da salonlar dezenfekte edilecek.

İlk turda, oyunların çoğunluğu yerli yazarlardan oluşurken, İstanbul Devlet Tiyatrosu 4, İzmir Devlet Tiyatrosu 3, Ankara, Konya ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 2'şer, Bursa, Van, Adana ve Antalya Devlet Tiyatroları birer yeni oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Yeni oyunların yanı sıra önceki sezonda kapalı gişe oynayan ve sanatseverlerden yoğun ilgi gören Cimri, Kontrabas, Sonsuzluk Kitabevi, Bizim Yunus, Aşık Veysel, Selvi Boylum Al Yazmalım, İki Bekar, Akide Şekeri, Kürk Mantolu Madonna, Ölümcül Oyun ve 39 Basamak yeni sezonda da seyirciyle buluşacak.

Sezonun ilk oyunu "Sırça Kümes" olacak

Bursa Devlet Tiyatrosu, modern Amerikan tiyatrosunun bilge kalemi Tennessee Williams'ın "Sırça Kümes" oyunuyla 21 Eylül'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde seyircisine "merhaba" diyecek.

Can Yücel'in Türkçeye çevirdiği ve Şahin Ergüney'in yönettiği oyun, büyük buhran döneminde küçük yoksul dünyalarına sıkışmış bir ailenin dramı üzerinden ortak acılarını anlatıyor.

İstanbul sahnelerinde 4 yeni oyun

Yeni sanat sezonunda yerli ve yabancı 150 farklı oyun sahneleyecek DT'nin ilk ay repertuarında en fazla yeni oyun ise İstanbul Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek.

Prömiyer yapacak oyunlar "Seneye Bugün", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de; "Gazale (Uzun Gece)", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde; okuma tiyatrosu "Bir Arap Gecesi", Garibaldi'de; çocuk oyunu "Şuşa ile Kiki (Yer ile Gök Arasında)" ise Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverleri selamlayacak.

İzmir DT 3 yeni oyunla "perde" diyecek

İzmir Devlet Tiyatrosu yeni sezona 3 yeni oyunla girerken yeni oyunlardan ikisi DT sahnelerinde ilk kez perde açacak.

İzmir'de yeni sezonun ilk oyunu, 5 Ekim'de Konak Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak Tankred Dorst'un yazdığı, Sema Engin Edinsel'in Türkçeye çevirdiği ve Gürol Tonbul'un yönettiği "Ben Feuerbach" olacak.

İskender Pala'nın yazdığı "Neyzen Tevfik", şairin tedavi için hastaneye yatışını ve burada kendini ve hayatı sorgulamasını anlatacak. Murat Çobangil'in yönettiği oyun, 12 Ekim'de Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde ilk gösterimini yapacak.

Remzi Özçelik'in yazdığı ve Metin Oyman'ın yönettiği "Hacı Bektaş" ise 19 Ekim'de ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Oyunda, Hacı Bektaş Veli'nin Horasan'dan bugünkü Anadolu topraklarına gelmesi, kendi öğrencilerini yetiştirmesi ile Bektaşilik öğretisinin sevgi, hoşgörü ve ilahi aşkla şekillenerek düşünce tarihinde filizlenişi anlatılacak.

Ankara, Konya ve Diyarbakır'da ikişer yeni oyun seyirciyle buluşacak

Ankara Devlet Tiyatrosu "Periferi"yi İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde, "Dr. Jekyll ile Bay Hyde"ı Akün Sahnesi'nde sahneleyecek.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Bir Adam Yaratmak" adlı eseri, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde ve "Gün Eksilmesin Penceremden" oyununu ise Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde seyirciyle buluşturacak.

Konya Devlet Tiyatrosunun "Karanlıkta Komedi" adlı eseri ile "Kadınlar İstasyonu" oyunu Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Antalya Devlet Tiyatrosunun "Ziyaretçi" eseri Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatroları Sahnesi Küçük Salon'da; Adana Devlet Tiyatrosunun "Gecenin Karanlığında" oyunu Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde, Van Devlet Tiyatrosunun "Üç Yaşam Bir Öykü" eseri ise Kültür Merkezi Sahnesi'nde izlenebilecek.

Devlet Tiyatrolarında yeni sezonun biletleri 18 Eylül'de satışa sunulacak
Devlet Tiyatrolarında yeni sezonun biletleri 18 Eylül'de satışa sunulacak

Devlet Tiyatroları, oyunlar, İzmir, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatrolarında yeni sezonun biletleri 18 Eylül'de satışa sunulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet Tiyatrolarında yeni sezonun biletleri 18 Eylül'de satışa sunulacak - Son Dakika
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