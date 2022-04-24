Devlet Tiyatrolarından çocuk ve gençler için Van'da tiyatro şenliği - Son Dakika

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği"nin 19'uncusu Van Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde başladı.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen ve 19'uncusu dün başlayan "Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" 30 Nisan'a kadar sürecek.

Festival kapsamında bu yıl 4 okul, 1 kadın derneği ve 2 devlet tiyatrosu oyunu olmak üzere 7 oyun, 13 kez minik sanatseverler için perde açacak.

Şenlikte, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun "Küçük Nasrettin", Mustafa Necati Ortaokulunun "Komşu Köyün Delisi", Özalp TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Ocak", Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin "Otogargara", Lider Kadın Derneğinin "Minik Eller", Vali Haydar Bey Anadolu Lisesinin "İstanbul Efendisi" ve Antalya Devlet Tiyatrosunun "Herkes İçin Keloğlan" oyunları sahneye taşınacak.

Eğitim amaçlı atölye çalışmalarının yer alacağı şenlikte, İlhan Ateş "Çocuklarla Mask Yapımı", Duygu Gökalp "Sevgi Ağacı" ve "Resim ve Boya Realizasyon Teknikleri ile Dönüşüm", Gülden Çelen "Dans Atölyesi", Aygül Özgen "Sihirli Şapkalar", Mustafa Erdem "Kırmızı Burun Pandomim Atölyesi" çalışmalarını gerçekleştirecek.

Şenlik, 30 Nisan Cumartesi Akdamar Adası'na yapılacak geziyle son bulacak.

Açıklamada festivale ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, şenliği 2000 yılında "Her Okul Bir Tiyatro" sloganıyla başlattıklarını hatırlattı.

Şenliğin her yıl büyüyerek tüm bölgeyi kucaklayan bir etkinliğe dönüştüğüne işaret eden Kurt, "Başlangıcından itibaren şenliği yaşatan ve geliştiren tüm çalışma arkadaşlarıma, coşkumuzu birlikte yürüttüğümüz okullar ile çocuklarımıza ve gençlerimize teşekkür ediyor, Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'ne herkesi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.