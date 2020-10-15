Devlet Tunceli'de evleri yanan ailelerin yaralarını saracak - Son Dakika

Devlet Tunceli'de evleri yanan ailelerin yaralarını saracak

15.10.2020 10:33
Devlet Tunceli'de evleri yanan ailelerin yaralarını saracak, System.String[]

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında evleri zarar gören aileler için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında evleri zarar gören aileler için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Doğan köyünde gece saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.

Yangına kısa sürede müdahale edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

" Jandarma, Tunceli Belediyesi, Çemişgezek Belediyesi ve Pertek Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla yangın söndürüldü. Yangında evleri zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere Çemişgezek Kaymakamımız Mehmet Güder koordinesinde çalışmalara başlanmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

Doğan köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkıp yangının bitişikteki binalara sıçramasıyla 4 ev ve eklentileri kullanılamaz hale gelmişti.

Çemişgezek, Jandarma, Tunceli, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet Tunceli'de evleri yanan ailelerin yaralarını saracak - Son Dakika

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