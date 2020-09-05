Devlet Türk Sanatları Yarışması 2. bölümü sonuçlandı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması 2. Bölümü sonuçlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görsel sanatlar alanında yapılan Devlet Türk Sanatları Yarışması, medeniyetin ürettiği ince zevki, seçkin beğeniyi, sanatsal duyarlılığı ve zarif üslubu en etkili şekilde yansıtan alanlardan biri olan gelenekli sanatların yaşatılması, sanatçıların üretimlerinin desteklenmesi amacıyla düzenleniyor.

İlk bölümü, 2019'da Hüsn-i Hat, tezhip ve minyatür alanlarında yapılan yarışmanın çini, ebru, kalemişi, ve katı alanlarındaki 2. bölümü de sonuçlandı.

Seçici Kurul, dört alanda yapılan yarışmada toplam 89 başvuru eserini değerlendirdi ve 44 eserlik bir sergi oluşturdu.

Bu kapsamda çini alanında 3 eser başarı ödülüne, 3 eser mansiyona, 10 eser sergilemeye, ebru alanında 3 eser başarı Ödülüne, 3 eser mansiyon'a, 10 eser sergilemeye, kalem işi alanında 3 eser başarı ödülüne, 3 eser mansiyona, 3 eser sergilemeye, katı sanatı alanında ise 1 eser başarı ödülüne, 1 eser mansiyon'a, 1 eser de sergilemeye değer bulundu.

Açıklamada, sergi açılışı-ödül töreni yeri ve tarihinin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

Toplam 274 bin lira para ödülü dağıtılacak

Daha etkin ve sanatçıları teşvik edici olabilmesi amacıyla ikiye bölünerek yapılan ve ödül miktarları geçmiş yıllardaki artış oranına göre yükseltilen yarışma kapsamında her bir eser için başarı ödülü olarak 10 adet 20 bin lira, mansiyon ödülü olarak 10 adet 5 bin lira, sergileme için 24 adet 1000 lira olmak üzere toplam 274 bin lira para ödülü dağıtılacak.