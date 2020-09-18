"Devlet ve millet işbirliği içerisinde çok daha büyük hizmetlere imza atacağız" - Son Dakika

"Devlet ve millet işbirliği içerisinde çok daha büyük hizmetlere imza atacağız"

Kütahya'nın Emet ilçesinde sivil toplum kuruluş temsilcileri, Kaymakam Hasan Çiçek'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kütahya'nın Emet ilçesinde sivil toplum kuruluş temsilcileri, Kaymakam Hasan Çiçek'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, Emet Belediye Başkan Vekili Avukat Yasin Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Ünal, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Kaymak, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Hüseyin Korkmaz, Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel ve Hisarcık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Naim Şahin katıldı. Ziyarette Kaymakam Çiçek'e bugüne kadar görev yaptığı süre içerisinde, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum temsilcileriyle işbirliği içinde verimli bir çalışma dönemi geçirerek, Emet ilçesine yapmış olduğu özverili hizmetlerinden dolayı, üzerinde resminin bulunduğu, 'Kaymakamımız Sayın Hasan Çiçek'e Emet Sivil Toplum Kuruluş Başkanlarının hatırası' yazılı bir portreyi takdim ettiler.

Makamında ağırlamış olduğu misafirlerine teşekkür ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade eden Kaymakam Çiçek, yapmış olduğu açıklamada, "Öncelikle kadirşinaslık göstererek, teşekkür ziyaretinde bulunmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Önemi büyük olan hatıranız için de ayrıca teşekkür ediyorum. İlçemiz adına yapmış olduğumuz hizmetlerde başarılı olmamızı sağlayan, uyum içinde hep birlikte çalışmamızdır. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum temsilcileri olarak sizlerin vermiş olduğu destek, özverili çalışmalar, hizmetlerimizin gerçekleşmesinde en önemli payı oluşturmaktadır. Devlet ve millet işbirliği içerisinde çok daha büyük hizmetlere hep birlikte imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hasan Çiçek, toplum, Sivil, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Devlet ve millet işbirliği içerisinde çok daha büyük hizmetlere imza atacağız' - Son Dakika

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