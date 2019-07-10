Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi

BES'te katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 100,1 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5,1 milyar lira dikkate alındığında, sistemin büyüklüğü 105,2 milyar lirayı buldu.

BES'te katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 100,1 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5,1 milyar lira dikkate alındığında, sistemin büyüklüğü 105,2 milyar lirayı buldu.

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