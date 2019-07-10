Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi
1 saat önce
BES'te katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 100,1 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5,1 milyar lira dikkate alındığında, sistemin büyüklüğü 105,2 milyar lirayı buldu.
BES'te katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 100,1 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5,1 milyar lira dikkate alındığında, sistemin büyüklüğü 105,2 milyar lirayı buldu. Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:47
Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti Cinsel ilişkiye girmek için gitti! Yan odadan iki kişi çıkınca yarı çıplak halde balkona kaçtı 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı