Son Dakika Haberleri: Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi
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Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi

1 saat önce

BES'te katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 100,1 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5,1 milyar lira dikkate alındığında, sistemin büyüklüğü 105,2 milyar lirayı buldu.

Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi, System.String[]
Ekonomi
BES'te katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 100,1 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5,1 milyar lira dikkate alındığında, sistemin büyüklüğü 105,2 milyar lirayı buldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:47 
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