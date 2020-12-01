Devlet, Yağız'ı yoğurtsuz bırakmadı - Son Dakika

Devlet, Yağız'ı yoğurtsuz bırakmadı

01.12.2020 13:42

Devlet, Yağız'ı yoğurtsuz bırakmadı Ahırı yanan aileye telef olan hayvanlarını Tarım Bakanı Pakdemirli canlı yayında verdi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Sayım Demir'e ait ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvanın telef olması sonrasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından aileye 7 buzağı ve...

Devlet, Yağız'ı yoğurtsuz bırakmadı

Ahırı yanan aileye telef olan hayvanlarını Tarım Bakanı Pakdemirli canlı yayında verdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Sayım Demir'e ait ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvanın telef olması sonrasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından aileye 7 buzağı ve 2 düve teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'in de canlı bağlandığı teslim töreninde ailenin mutluluğu gözlerinden okundu. İl Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin, olayın ardından geldikleri ziyarette 3 yaşındaki Yağız'ın yoğurtsuz duramadığının söylenmesi kendilerini etkilediğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Kahveci köyünde yetiştiricilik yapan Sayım Demir'e ait ahırda yangın çıkmış, çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef olmuştu. Olayın ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, mağdur olan ailenin yaralarını sarmak için harekete geçti. Aileyi ziyaret eden Tarım Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, İlçe Belediye Başkanı Özkan Altun ve beraberindeki heyet, telef olan hayvanların yerine büyükbaş hayvanları teslim etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de canlı yayınla bağlandığı ziyarette aileye seslenen Bakan Pakdemirli; "25 dekar araziyi boş bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız ne dedi; 'Bir karış toprağı boş bırakmayacağız'. İnşallah ekilmedik bir karış toprak bırakmayacak şekilde burada da hayvancılığın yanında günlük yem ihtiyacınız için de bu tarımı mutlaka yapın" dedi.

Ailenin yanan ahırını yeniden inşa edeceklerini açıklayan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise; "Sayın bakanımız nezaretinde güzel bir işe vesile olduk hep beraber. Başta cumhurbaşkanı olmak üzere tarım bakanımıza, il müdürümüze ve bu insanları mutlu etmek için burada bulunan herkese teşekkür ederim. Üzücü olaydan sonra vatandaşlarımızın yarasını sarmak için bize düşen görevin de yardıma müdahale etmenin dışında buradaki aileye verilen hayvanların barınma yerini inşa edip onarmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, olayın ardından kentin dinamiklerini harekete geçirerek ailenin yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getirdi. Devletin şefkat elini hızlı bir şekilde gösterdiklerini kaydeden Şahin; "25 Kasım'da gerçekleşen yangın neticesinde ilçe müdürlüğümüz bize haberi ulaştırdığında yangına arkadaşlarımız hemen olaya müdahale ettiler. Yangın sönünceye kadar da buradalardı. Biz kendi ekibimizle beraber geldik ve mevcut durumu gördük. Hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek özellikle Zehra ablamızın gözyaşları bizi gerçekten çok etkiledi. Bize söylemiş olduğu bir cümle vardı, 'Torunum Yağız yoğurdu çok seviyor' demişti. Yağız kimseye yoğurt vermiyormuş, bize sabah yoğurt ikram etti. Daha sonra biz Kayseri'deki dinamikleri ve devletin gücünü kullanarak; devletimizin şefkatli yüzünü hızlı bir şekilde göstermiş olduk. Vatandaşımızın kaybettiklerinden daha fazlasının tedariği yapıldı. 7 buzağı 2 düve teslim ettik" diye konuştu.

"Türkiye ne güzel"

Ahırı yanan Zehra Demir de bakan Pakdemirli'ye teşekkürlerini ileterek dua etti. Sayın; "Ekmeğimin yarısını paylaşacağım ihtiyacı olanlara. Çok feciydi. Şükür; devletimize, milletimize teşekkür ederim. Allah askerimizi korusun, bayrağımız inmesin. Türkiye ne güzel, ne mutlu, bin şükür. Elimizden tutuyor, yaralarımızı sarıyor. Kimsenin yarası olmasın" dedi.

Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Sayım Demir de; "Sabah 11 gibi saman atıyordum körükle. O ara bir alev çıktı. Kurtarmaya çıktım. Ahıra koştum, hanımın haberi yoktu. Malların kurtarabildiğini kurtardık. Ahır çökünce de çaresiz kaldık, bir şey yapamadık. 9 hayvan telef oldu. Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, belediye başkanımıza, tarım ve orman il müdürümüze çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Devlet, Yağız'ı yoğurtsuz bırakmadı
Devlet, Yağız'ı yoğurtsuz bırakmadı
Devlet, Yağız'ı yoğurtsuz bırakmadı
Devlet, Yağız'ı yoğurtsuz bırakmadı
Devlet, Yağız'ı yoğurtsuz bırakmadı
Devlet, Yağız'ı yoğurtsuz bırakmadı

Kayseri, Yangın, Bünyan, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Devlet, Yağız'ı yoğurtsuz bırakmadı - Son Dakika


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