Devlete vefa borcunu ödemek için deprem bölgesine koştu - Son Dakika

Tekirdağ'da kokoreççilik yapan, çocuk yaşlarda 5 yıl boyunca devlet korumasında kalan 33 yaşındaki Efkan Kılıç, vefa borcunu ödemek için depremzedelere yardımda bulundu.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Kılıç, depremin ardından iki günlük kazancı ile aldığı kışlık giysi ve oyuncaklarla 1300 kilometre yol katedip Elazığ'a geldi

Depremzedelere yardımları ulaştıran Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlete vefa borcunu ödemek için yola çıktığını söyledi.



Depremden ve yaşananlardan çok etkilendiğini, zorlu bir yolculuğun ardından kente ulaştığını ifade eden Kılıç, "Bu devletin ekmeğini yedim. Allah razı olsun devletimizden. Varlığı da yokluğu da bilirim. Paylaşmayı da devlet yurdunda kaldığım günlerde öğrendim. Elazığlı kardeşlerimizin, çocukların yaşadığı üzüntüyü paylaşmak istedim." dedi.

Kılıç, depremzedelerin zor günlerinde yanlarında olmak istediğini dile getirerek, onlara kışlık giysi ve oyuncak getirdiğini belirtti.

"Benim gelmeme bile gerek yokmuş, devletimiz gerçekten yapabileceği her şeyi yapmış." diyen Kılıç, kendisini gören, hediyelerini alan çocukların çok mutlu olduğunu, sevinç duyduğunu aktardı.

Kılıç, depremzedeler için elinden gelen desteği sunacağını kaydetti.