Devleti 3 milyon TL dolandırdığı iddia edilen çete üyeleri serbest kaldı - Son Dakika
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Devleti 3 milyon TL dolandırdığı iddia edilen çete üyeleri serbest kaldı

6 saat önce

Devlet sigorta desteğinden faydalanmak adına kurdukları şirketleri iflas göstererek devleti yaklaşık 3 milyon TL dolandırdığı iddiası ile gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devleti 3 milyon TL dolandırdığı iddia edilen çete üyeleri serbest kaldı, System.String[]

Devlet sigorta desteğinden faydalanmak adına kurdukları şirketleri iflas göstererek devleti yaklaşık 3 milyon TL dolandırdığı iddiası ile gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devletin sigorta desteğinden faydalanmak adına şirketler kurarak devleti dolandırdığı iddia edilen şahısları takibe aldı. Yapılan inceleme sonrasında şahısların şirket kurup sigorta için devlet desteği aldıktan sonra kurdukları şirketleri başkalarının üzerine yaparak hileli iflas ettirmek suretiyle devleti dolandırdıkları belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler tarafından Kocaeli merkezli Adana ve İstanbul illerinde düzenlenen operasyonda M.K., K.G., İ.G., O.K. A.Ö. adlı 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların burada yapılan incelemelerinde şirket kurma yöntemiyle devleti yaklaşık 3 milyon TL dolandırdıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.K., K.G., İ.G., O.K. ve A.Ö. adlı şahıslar, Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyede verdikleri ifade sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Sigorta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
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