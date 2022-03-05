"Devletime sıkacağıma kafama sıkarım" - Son Dakika
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"Devletime sıkacağıma kafama sıkarım"

05.03.2022 12:15
"Devletime sıkacağıma kafama sıkarım"

Adana'da polise ateş ettiği iddiası ile gözaltına alınan iki zanlı, adliyeye sevk edilirken zanlılardan biri "Devletime sıkacağıma kafama sıkarım" diyerek tepki gösterdi.

Adana'da polise ateş ettiği iddiası ile gözaltına alınan iki zanlı, adliyeye sevk edilirken zanlılardan biri "Devletime sıkacağıma kafama sıkarım" diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Şubat günü saat 22.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, devriye görevinde bulunan Seyhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nde görevli sivil ekip, bir kişinin elinde silahla yürüdüğünü fark etti. Şüpheli, kendisine 'dur' ihtarında bulunan polislerin üzerine ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan bir mermi, ekip aracına isabet etti. Polisin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubelerinden çok sayıda ekip sevk edildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, havaya ateş ederek kaçan şüpheli Ergün D. (29) ile yanındaki kuzeni Süleyman D. (19) yakalandı. Ergün D.'nin evinde yapılan aramada; ruhsatsız tabanca, bıçak, çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyete götürülen Ergün D.'nin, 4 Ocak 2012'de Umut Yardım'ın sokak ortasında av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğü olaya karıştığı ve çıkarıldığı mahkemece 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Ergün D.'nin, aralarında husumet olduğu öğrenilen grubun aracı zannedip, polis otosuna ateş açtığı öğrenildi. Şüpheli Ergün D. ifadesinde ise, sokaktan silah sesi geldiğini duyduğunu ancak kendisinin ateş etmediğini öne sürdü. Ergün D., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Biz devletimize ve milletimize bağlıyız. Devletime sıkacağıma kafama sıkarım. Düşmanlarımız var" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ergün D. ile Süleyman D., adliyeye sevk edildi. - ADANA

Devletime sıkacağıma kafama sıkarım

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Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Devletime sıkacağıma kafama sıkarım' - Son Dakika


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