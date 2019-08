"Devletimiz bütün birimleriyle buradadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin bütün birimleriyle, 6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Denizli'de bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin bütün birimleriyle, 6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Denizli'de bulunduğunu söyledi.

Bozkurt ilçesi merkezli depremin ardından incelemede bulunmak üzere kente gelen Bakan Soylu, Bozkurt Kaymakamlığı önünde kurulan kriz merkezinde, Denizli Valisi Hasan Karahan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Soylu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 şiddetindeki depremin Isparta, Manisa ve Burdur'da da hissedildiğini, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Depremin meydana geldiği andan itibaren devletin tüm kurumlarının harekete geçtiğini, hasar tespit çalışmalarının hızlı şekilde başladığını anlatan Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu ve onun üzerine bilgileri alıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve kendilerinin talimatlarıyla buraya hareket ettik." dedi.

Deprem bölgesine gelir gelmez hasarlı binalarda inceleme yaptığını aktaran Soylu, "Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, geçmiş olsun, Allah beterinden korusun. 6 şiddetinde deprem ölçek olarak önemli bir deprem ve ifade etmek isterim ki hem can kaybının olmaması hem de hasarın bu ölçekli bir depremde çok fazla olmamasını belki de şükretmemiz gereken sonuç olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

330 hasarlı yapı tespit edildi

4 ay önce Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen daha küçük ölçekli depremde hasarın çok daha fazla olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Devletimiz çok hızlı bir şekilde tüm kurumlarıyla bölgeye ulaştı. Bölgeye çadırlar gönderildi, AFAD yine birçok bölgeden ekiplerini buraya sevk etti. Çadırlar, koordinasyon araçları anında buraya geldi. Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Yarın 50'nin üzerinde ekip, tüm evlerdeki hasar durumu tespit edecek."

81 yaralıdan 78'i taburcu edildi

Bakan Soylu, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini, akşam evlere girilmemesinde fayda olduğunu dile getirerek, isteyenlerin çadır, gıda ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Devletimiz bütün birimleriyle buradadır. Tüm kurumlar koordineli olarak çalışıyor, gereği yerine getirilecek, sabırlı olmak gerekir. Depremin ardından 83 civarında artçı sarsındı meydana geldi, bunlar 3 ve 4 bandında.

Hastanelere 81 vatandaşımız yaralı olarak başvurdu, çoğu panik sebebiyle hastanelere gitti. Şu anda 78'i taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde. Tüm yaralılara geçmiş olsun diliyorum, Allah beterinden korusun."

Soylu, gazetecilerin hasarlı binaların rehabilitasyonu ve yıkımıyla ilgili sorusunu yanıtlarken de "Acıpayam'daki depremde özellikle kerpiç ve bağdadi tipi evlerde hasar çoktu. Acıpayam'da bu tip 400'e yakın yapı yıkıldı. Burdada bu hasarlı evlerle ilgili tespitler yapıldıktan sonra gerekli işlem uygulanacaktır. Bizim için kaçınılmazdır çünkü bu tip binaların oluşturacağı maliyeti de dramı da taşıyamayız. Bu konuda hemen hemen her noktada aynı kararlılığı ortaya koyuyoruz. Yarın Çevre ve Şehircilik Bakanımız gelecek, o daha geniş değerlendirmeyi muhakkak yapacaktır." dedi.

Havalimanı kulesinde çatlak

Bakan Soylu, Çardak Havalimanı'nda hasar olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Kulede hafif bir çatlak var, güçlü bir hasar değil. Onunla ilgili de gerekli tedbirler alınıyor, büyük bir problem yok." ifadesini kullandı.

Açıklamalarının ardından depremzedeler için kurulan çadırları ziyaret eden Soylu, vatandaşlarla görüştü, daha sonra AFAD ve Kızılay tarafından ilçe merkezinde kurulan gıda destek çadırlarını gezdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu

Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu

AFAD, Denizli'de 56 tane deprem olduğunu açıkladı

ABD yönetimi, "Müşterek Harekat Merkezi" mutabakatından memnun