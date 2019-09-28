"Devletimiz eliyle kentsel dönüşüm projelerini yürüteceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul depremine ilişkin, "İnşallah Meclisimizin de açılmasıyla, güçlendirmenin de önünü açacağımız bir düzenlemeyi Meclisimize göndereceğiz. İnşallah bu çerçevede de güçlenebilecek binalar güçlendirilecek, güçlenme ihtimali olmayan binalar yine vatandaşlarımıza tebliğ edilerek yıkımları gerçekleştirilecek."dedi.

Kurum, Bodrum ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul depremine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, okulların incelemesinin de yapıldığını ifade etti.

İstanbul'da 14 okulda eğitime ara verildiğine değinen Kurum, 80 kamu binasının, 53 okulun incelendiğini bildirdi.

Detaylı şekilde incelemelerin yapıldığını, hafta sonu itibarıyla 14 okuldaki detaylı incelemenin biteceğini aktaran Kurum, "Bunun ardından da bu süreçte ilgililere bu tespitleri bildirmiş olacağız. Gelen ihbarlar doğrultusunda fiilen tespit ve çalışmalar yürütüyorlar. En kısa zamanda da bu tespitler bitecek. Hasarlı ve az hasarlı binalara ilişkinde süreci kendilerine tebliğ edeceğiz." diye konuştu.

Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hem yapmış olduğumuz yapı denetim düzenlemesi, hem deprem yönetmeliği, hem sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bedeli ne olursa olsun, dönüştüreceğiz.' dediği seferberlikle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın yine sosyal konut, alt gelir grubuna yönelik projesiyle, birçok projeye imza attık. Üst yapıda sosyal donatı anlamında üç projeyi gerçekleştirdik. Eğer bugün 5,8 bir deprem yaşanıyor, bu depremde bu kadar az hasar da görüyorsak, bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların da çok büyük katkısı vardır. Kentsel dönüşümü kararlı şekilde yürüteceğiz. Yıllık 300 bin konut, 5 yılda da acil öncelikli 1,5 milyon konuta ilişkin eylem planımızı açıkladık. Bu çerçevede de çalışmalarımızı süratli şekilde sürdürüyoruz."

"Kentsel dönüşüm projelerini yürüteceğiz"

Hasarlı ve az hasarlı binalara ilişkin incelemelerin yapıldığını belirten Kurum, "Arkadaşlarımız vatandaşlarımıza tebliğlerini yapıyorlar. Hasarlı binalarda oturulmaması konusunda ve vatandaşlarımızın iskan edilecekleri yurt, otel, misafirhane gibi hizmetleri de kaymakamlık eliyle veriyoruz. Hiçbir vatandaşımızı bu noktada dışarıda bırakmadık, bırakmayacağız da. Eğer güçlendirme yapılabilecek binalar varsa bunları da hasar tespit raporunda ilgililerine bildiriyoruz. İnşallah Meclisimizin de açılmasıyla, güçlendirmenin de önünü açacağımız bir düzenlemeyi Meclisimize göndereceğiz. İnşallah bu çerçevede de güçlenebilecek binalar güçlendirilecek, güçlenme ihtimali olmayan binalar yine vatandaşlarımıza tebliğ edilerek, yıkımları gerçekleştirilecek. Biz de devletimiz eliyle hızlı, yerinde güvenli şekilde, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde, kentsel dönüşüm projelerini yürüteceğiz." dedi.

(Bitti)