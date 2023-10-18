''Devlet bizi Gazze'ye göndersin" diyordu, biber gazını soluyunca bayıldı

İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırı ülkemizde büyük tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, saldırının gerçekleştiği dün akşam saatlerinden itibaren İsrail konsoloslukları ve İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanarak saldırıyı protesto etti. Konsolosluğun bulunduğu sokağa girmeye çalışan vatandaşlara polis müdahale etti. Polisin eylemleri yatıştırmak için biber gazı kullanmasından Halil Konakçı da etkilendi.

YARDIMLA AYAKTA DURABİLDİ

"Devletimiz emretsin en önde ben ve benim gibi Kudüs davası olan Müslümanlar Gazze'ye gideriz" çıkışıyla gündeme gelen Halil Konakçı'nın gazın etkisiyle gözyaşlarına boğulduğu ve çevresindekilerin yardımıyla ayakta kaldığı görüldü.