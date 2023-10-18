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''Devlet bizi Gazze'ye göndersin" diyordu, biber gazını soluyunca bayıldı - Son Dakika

''Devlet bizi Gazze'ye göndersin" diyordu, biber gazını soluyunca bayıldı

Son Güncelleme: 18.10.2023 14:43

İsrail'in saldırıları sonrası ''Devletimiz emretsin Gazze'ye gideriz'' çıkışıyla adından söz ettiren Halil Konakcı, İsrail Konsolosluğu önünde polisin sıktığı gazdan etkilendi. Kısa süreli baygınlık geçiren Konakçı, çevresindekilerin yardımıyla ayakta durabildi.

İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırı ülkemizde büyük tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, saldırının gerçekleştiği dün akşam saatlerinden itibaren İsrail konsoloslukları ve İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanarak saldırıyı protesto etti. Konsolosluğun bulunduğu sokağa girmeye çalışan vatandaşlara polis müdahale etti. Polisin eylemleri yatıştırmak için biber gazı kullanmasından Halil Konakçı da etkilendi.

YARDIMLA AYAKTA DURABİLDİ

"Devletimiz emretsin en önde ben ve benim gibi Kudüs davası olan Müslümanlar Gazze'ye gideriz" çıkışıyla gündeme gelen Halil Konakçı'nın gazın etkisiyle gözyaşlarına boğulduğu ve çevresindekilerin yardımıyla ayakta kaldığı görüldü.

Halil Konakçı, Gazze, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk ''Devlet bizi Gazze'ye göndersin' diyordu, biber gazını soluyunca bayıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Devlet bizi Gazze'ye göndersin" diyordu, biber gazını soluyunca bayıldı - Son Dakika
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