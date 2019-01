Devletimiz Göç Konusunda Yetkin Hafıza Oluşturdu"

MESUT ÖZCAN - Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye 'nin jeopolitik konumu itibarıyla her zaman göçlerden etkilenen bir ülke olduğunu belirterek, "Önemli olan göçü fırsata çevirebilmek için doğru bir göç yönetimi." dedi.Ok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada 2050 yılına kadar 320 milyon insanın göç etmesinin öngörüldüğünü söyledi.Türkiye'de, 190 ülkeden yaklaşık 4 milyonun üzerinde göçmen bulunduğunu belirten Ok, "Göçmenlerin hak ve yükümlülükleri nelerdir, ülkemizde huzur ve barış ortamında refah içinde nasıl yaşayabilirler, hangi hak ve hizmetlerden yararlanabilirler, hangi ödevler üzerlerinde bir sorumluluk olarak durmaktadır" gibi konuların, ortak bir akılla konuşulması için gayret sarf ettiklerini anlattı.Ok, sahip olduğu jeopolitik konumu nedeniyle Anadolu'nun tarihsel süreçte de göçlerle karşı karşıya kaldığını ve göçlerle kurulmuş bir medeniyet olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: Kanada 'nın önümüzdeki 3 yıl içinde bir milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapmayı düşündüğü belirtiliyor. 2050 yılına kadar 320 milyon insan göç sirkülasyonuna bir şekilde dahil olacak. Bizim Anadolumuz da göçle kurulmuş bir medeniyettir. Biz göçle şu fırsatları yakalayabiliriz; etrafımızdaki coğrafyanın daha çok farkına varırız, kadim geleneklerimizin farkına varırız, nüfusumuz bir anda gençleşir ve dinamik hale gelir. Bununla birlikte hem eğitim kalitemiz artar hem rekabet kalitemiz artar hem de iş gücüne katılımımız artar. Her anlamda sosyal açıklarımızı, kültürel birtakım paradigmalarımızı da kapatma fırsatını yakalamış oluruz."Göçü fırsata çevirmek için doğru bir göç yönetiminin olması gerektiğini vurgulayan Ok, "Devletimiz göç konusunda çok yetkin bir şekilde, hiçbir alanı boş bırakmaksızın bir hafıza oluşturdu. Bu kapsamda biz de ülkemizi dolaşacağız, insanlarımızla, yabancı misafirlerimizle, konuklarımızla buluşacağız, konuşulmayan hiçbir şey kalmayacak. Siyasi iradeden aldığımız güçle, Sayın İçişleri Bakanlığımızdan aldığımız güçle meselelerimizin çözümü hususunda dikkatle, titizlikle ve çözüm odaklı olarak bu buluşmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı."Göç aynı zamanda bir kader"Türk halkının da göç konusunda son derece toleranslı ve hoşgörü kabiliyeti yüksek bir millet olduğunu anlatan Ok, "Göç aynı zamanda bir kader, yani hiç kimse yerini yurdunu bırakma konusunda çok istekli davranmaz. Bunu her zaman, her yerde, her zeminde, herkes ifade ediyor. Evet bir problem olabilir ama bu problemi nasıl en güzel şekilde çözebiliriz ve bu işi nasıl sahiliselamete ulaştırabiliriz hususunda son derece yüksek bir gayret ve motivasyonla çalışıyoruz." dedi.Ok, ilerleyen dönemde sanayi odaları ve organize sanayi bölgeleri ile de bir araya geleceklerini dile getirerek, mevcut sorunların çözümünde moderatörlük yapacaklarını belirtti.