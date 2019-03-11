Son Dakika Haberleri: Devletimiz Tarihi Sur İlçemizin Kalkınmasını Önemsiyor"

Devletimiz Tarihi Sur İlçemizin Kalkınmasını Önemsiyor"

1 saat önce

Sur ilçesinde esnafı ziyaret eden, sorunlarını ve taleplerini dinleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Devletimiz tarihi Sur ilçemizin kalkınmasını önemsiyor" dedi.

Devletimiz Tarihi Sur İlçemizin Kalkınmasını Önemsiyor
Sur ilçesinde esnafı ziyaret eden, sorunlarını ve taleplerini dinleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Devletimiz tarihi Sur ilçemizin kalkınmasını önemsiyor" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Tarihi Sur ilçesi Gazi Caddesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini sordu. Sur'un gelişmesi için hükümetin önemli yatırımları hayata geçirdiğini belirten Başkan Atilla, "Devletimiz tarihi Sur ilçemizin kalkınmasını önemsiyor. Sur ilçemiz Diyarbakır'ın kalbidir. Burada esnafın işlerini canlandırmak için belediye olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ticaretin ve tarihin kalbi olan Sur, hükümetimizin desteğiyle her geçen gün daha çok turist alıyor ve ekonomik olarak kalkınıyor" dedi.

Vatandaşlar ise Başkan Atilla'nın göreve başladığı günden beri her yerde halkla bir araya geldiğini belirterek, Başkan Atilla'ya teşekkür etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:04 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sur, Güncel
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