Devletimiz Terörle Mücadelede Destan Yazıyor"
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "PKK'lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, " PKK
'lı terörist Rıza Altun
ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor." değerlendirmesini yaptı.
Altun, Twitter
hesabından, MİT ve TSK
ortak operasyonunda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık
'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil
'e yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, operasyona ilişkin habere de yer veren Altun, şu ifadeleri kullandı:
"PKK'ya ağır bir darbe daha indirdik. Suudi Arabistan
'ın Okaz gazetesinin 2017'de 'PKK'nın dışişleri bakanı' diye takdim ettiği PKK'lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler, güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:51 Kaynak: AA
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