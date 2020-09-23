'Devletimizin desteğiyle pandemi sürecini sorunsuz atlattık diyebiliriz' - Son Dakika

'Devletimizin desteğiyle pandemi sürecini sorunsuz atlattık diyebiliriz'

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, pandemi sürecinde Antalya OSB'de iş gücünün hiç durmadığını belirterek, "Başından itibaren devletimizin, valimizin büyük desteği ve bölge müdürlüğü arkadaşlarımızın büyük özverisi ve planlamasıyla pandemi sürecini...

'Devletimizin desteğiyle pandemi sürecini sorunsuz atlattık diyebiliriz', System.String[]

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, pandemi sürecinde Antalya OSB'de iş gücünün hiç durmadığını belirterek, "Başından itibaren devletimizin, valimizin büyük desteği ve bölge müdürlüğü arkadaşlarımızın büyük özverisi ve planlamasıyla pandemi sürecini sorunsuz atlattık diyebiliriz" dedi.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye'de OSB Kanunu'nun Cumhuriyet tarihinin en iyi kanunlarından biri olduğunu ve OSB'lerin özerk yapısıyla bürokrasinin azalmasını sağladığını söyledi. Ali Bahar, "Dolayısıyla bu da üretimi çok daha rahat ve çabuk yapabilme yeteneğini veriyor bize. Türkiye'de 342 OSB var, yaklaşık 32 bin fabrika ve 2,5 milyon istihdamdan bahsediyoruz. Antalya bunların içinde, 5 yıldızlı diyeceğimiz OSB'lerden biri. 15 binin üstünde istihdam, 327 sanayi tesisi, 15 milyar TL'lik satış hacmi ve 500-600 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip" dedi.

ENERJİ KULLANIMI YÜZDE 15 ARTTIPandemi sürecinde Antalya OSB'de iş gücünün hiç durmadığını anlatan Bahar, "Başından itibaren devletimizin, valimizin büyük desteği ve bölge müdürlüğü arkadaşlarımızın büyük özverisi ve planlamasıyla pandemi sürecini sorunsuz atlattık diyebiliriz. Bundan sonrası nasıl gelişecek bilmiyoruz, ama olayın üzerindeyiz ve iyi geçmesi için her şeyi yapıyoruz. Antalya çok özel bir şehir, yaşadıklarımız turizm tarafını üzdü fakat diğer taraftan bir başka kaldıracımız devreye girdi, o da tarım. Tarımda rakamlar yükseldi. Geçen yıla göre yüzde 10-15 itibarıyla enerji kullanımında artış görüyoruz" diye konuştu.EKSPERTİZ PROBLEMİBu süreçte bazı sektörlerde sorunlar olduğundan bahseden Bahar, "Çok spesifik bir konu, ekspertiz konusunda çok büyük sıkıntı var. Bugün bize ekspertize gelen arkadaşlarla hiçbir sorunumuz yok. Kişilerle kurumlarla bir problemimiz yok fakat sistemle ilgili bir problemi devletimize pas atmak istiyoruz. Çünkü burada bize ekspertiz yapıldığında, örneğin bayındırlık fiyatları esas alınıyor, fakat arazi fiyatlarımız esas alındığında asla bizim müteşebbis heyetimizden geçmiş ve Sanayi Bakanlığı'mızın onayladığı metrekare arsa fiyatları baz alınmıyor" dedi.YÜZDE 40-50 ORANINDA DEĞER DÜŞÜYORBunun da yüzde 40-50 oranında düşürülerek baz alındığını vurgulayan Bahar, "Bu çok büyük bir hatadır. Biz, sanayide yatırım yapan üreticileriz. Eğer sizin arsanız değerli değilse eğer makinelerinizin, arsanızın ve binanızın değeri düşürülüyorsa o zaman sizin de değeriniz yok demektir. Oysa biz, bu yatırımları yaparak istihdamı büyüten Türkiye'deki en önemli unsurlardan biriyiz" diye konuştu.342 OSB'DE İMZA TOPLANIYOREkspertiz konusunu gündeme getirmek için Antalya OSB'deki 250 sanayiciden ve Türkiye'deki 342 OSB'den imza toplanmaya başladığını açıklayan Bahar, "Sanayicilerimizin tamamının imzasını toplayıp, devletimize pas vermeye çalışıyoruz ve başvuruda bulunacağız. Bizim daha değerli olmamız demek Türkiye'nin daha değerli olması, daha çok yatırım yapabilmemiz ve daha çok istihdam demektir. Bugün Google'dan baktığımızda bu ekspertiz sistemiyle Türkiye'nin değerini düşürdüğümüzün, kendi ayağımıza sıktığımızın farkında olmayı anlatmaya çalışıyoruz" dedi.60 MİLYONDAN 25 MİLYONA DÜŞÜYORMakinesi, arsası, binasıyla 60 milyon lira değerindeki bir fabrika için eğer sanayicinin kendisi SPK'ya bağlı bir eksper çağırırsa 40 milyon lira değer çıktığını anlatan Bahar, "Eğer bir finans kurumu eksper çağırırsa 25 milyon lira çıkıyor. Böyle bir şeye el insaf diyorum. Yani 60 milyon liralık bir şeyin 25 milyon liraya düşmesi ve değersizleşmesinin, Allah aşkına kime ne faydası var" diye konuştu.DESTEK BEKLENİYOR

Gerçek değeri 60 milyon olan bir fabrika için yabancı bir yatırımcı gelse 'Bakın ekspertiz yapmışsınız 25 milyon lira' diyeceğine dikkat çeken Bahar, "Ülkemizin fabrikalarının değersiz olmasının kime faydası var, bunu merak ediyorum. Bugüne kadar pandemi süreci ve öncesinde olsun sanayiciye, üreticiye gerçekten çok önemli destekler vermiş devletimizin, bu ekspertiz konusuna da el atmasını bekliyoruz" dedi.


Organize Sanayi Bölgesi, Yönetim Kurulu, Antalya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 08:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Devletimizin desteğiyle pandemi sürecini sorunsuz atlattık diyebiliriz' - Son Dakika Ekonomi

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