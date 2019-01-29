Son Dakika Haberleri: Devletimizin Şefkatini ve Sıcaklığını Yöre İnsanımıza Göstereceğiz"

Devletimizin Şefkatini ve Sıcaklığını Yöre İnsanımıza Göstereceğiz"

1 saat önce

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Yöre insanımızla kucaklaşacağız ve onlara hak ettikleri kaliteli hizmeti sunacağız. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstereceğiz.

Devletimizin Şefkatini ve Sıcaklığını Yöre İnsanımıza Göstereceğiz
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Yöre insanımızla kucaklaşacağız ve onlara hak ettikleri kaliteli hizmeti sunacağız. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstereceğiz." dedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel, Ovacık ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Sonel'e ziyaretinde, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şefik Kara eşlik etti.

İlk olarak Kaymakam Selçuk Haskırış'ı makamında ziyaret eden Sonel, ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Ovacık Adliyesi'nde görevli hakim ve savcıları da ziyaret eden Sonel, İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığına geçerek jandarma ve polis özel harekat memurlarıyla bir araya geldi.

Sonel, daha sonra ziyarette bulunduğu ilçe esnafı ile sohbet etti.

Ovacık Kayak Merkezi'ne de geçen Sonel, tesiste incelemelerde bulundu, sporcularla ve vatandaşlarla buluştu, sporcuların kayak gösterisini izledi.

Vali Sonel, temaslarına ilişkin değerlendirmesinde, sıklıkla ilçeleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti.

"Yöre insanımızla kucaklaşacağız ve onlara hak ettikleri kaliteli hizmeti sunacağız. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstereceğiz." ifadesini kullanan Sonel, Ovacık'ın, yaz aylarında olduğu gibi kışın da güzel ve canlı bir ilçe olduğunu vurguladı.

İlçedeki kayak tesisinin önemine değinen Sonel, misafirperverliklerinden dolayı yöre sakinlerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:44 Kaynak: AA

Tuncay Sonel, Tunceli, Jandarma, Ovacık, Güncel
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