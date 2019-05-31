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"Devletimizin tüm birimleri ile yöre insanımızın yanındayız"

28 dakika önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, dün 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelen Nazımiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, dün 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelen Nazımiye ilçesinde incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün gece saatlerinde merkez üssü Nazımiye ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Vali Sonel, inceleme yapmak için beraberinde Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cem Erdoğan ile ilçeye gitti. Bölgede incelemelerde bulunan Sonel, vatandaşlara "Geçmiş olsun." dileğinde bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sonel, şunları kaydetti:
"Depremde herhangi bir can ve mal kaybı çok şükür yaşanmamıştır. Devletimizin tüm birimleri ile yöre insanımızın yanındayız. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerimiz, depremin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren bölgeye gitmiş, tarafımızdan oluşturulan teknik ekiplerce ilçemizdeki tüm köylerde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:54 Kaynak: AA
Jandarma, AFAD, Tunceli, Güncel
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