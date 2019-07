"Devletimizin tüm imkanları Düzce için seferber edildi" - DÜZCE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "Devletimizin tüm imkanları Düzce için şu an seferber edilmiş durumda" dedi.Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti milletvekillerinin de bulunduğu heyet, AFAD İl Müdürlüğü Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda brifing aldı.Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Düzce'nin yaşadığı doğal afet karşısında vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, bütün Düzcelilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, şunları söyledi:"Çok ağır bir imtihan. Yoğun yağışın ardından yaşanan sel, heyelan ve su baskınları nedeniyle Cumayeri Akçakoca ve Gölyaka ilçelerimizde 24 yerleşim noktasında ciddi anlamda afetle mücadele çalışması gerçekleştiriliyor. Devletimizin tüm imkanları Düzce için şu an seferber edilmiş durumda. İlk andan itibaren Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir Hanımefendi Düzce'deydi. Dün İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkan Yardımcımız, dün gün boyu çalışmaların koordinasyonundan görev yaptılar. Akşam saatlerinden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu geldi, çalışmaların koordinasyonuyla ilgili. Biz de bugün hem bölgede dayanışma açısından hem de AK Parti'liler olarak Düzcelilerle bir arada olup hem hasar tespit çalışmaları hem de alanda yapılan tüm çalışmaları incelemek, raporlarımızı tutmak için burada bulunuyoruz.""7 Düzceli hemşehrimizden henüz haber alınamamış durumda"Sarıeroğlu, 2 ekip halinde çalışmaları yürüteceklerini, bir ekibin Akçakoca'da bulunacağını, diğer ekibin de Cumayeri'nde bulunacağını anlatarak çalışmaların nasıl yürütüldüğünü takip edeceklerini bildirdi.İlk andan itibaren gerek AFAD ekipleri, Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis ekipleri, jandarmanın Genel Kurmay Başkanlığının helikopter desteğiyle, çok ciddi olarak arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Sarıeroğlu, 219 kişinin bulundukları yerleşim noktalarında mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığını belirtti.Sarıeroğlu, şöyle devam etti:"135 vatandaşımız, şu anda barınma imkanı sağlanmış durumda. Her 2 ilçemizdeki pansiyonlarda, okullarımızın yatakhane bölümlerinde geceyi geçirdiler. Diğer vatandaşlarımız da yakınlarının yanında kalmayı tercih etiller. Şu anda 7 Düzceli hemşehrimizden henüz haber alınamamış durumda. Sabahın ilk saatlerinden itibaren tekrar arama kurtarma çalışmaları başlamış durumda. İnsansız Hava Araçlarımız da bu arama kurtarma çalışmalarında destek oluyor, helikopterlerimiz de yine çalışmaları yürütüyorlar. Temennimiz inşallah 4'ü çocuk, 2'si kadın 1'i erkek olmak üzere 7 vatandaşımıza sağ salim ulaşmamız. İnşallah can kaybı yaşamadan bu süreci, sadece maddi hasarla tamamlamayı arzu ediyoruz ve bütün imkanlar da bunun için seferber edilmiş durumda.""Hasar tespit çalışmaları başlayacak"Tüm yaraların en kısa zamanda sarılacağına işaret eden Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Düzceli hemşehrilerimiz şundan emin olsunlar, şu anda hiçbir şey düşünmesinler. Devletimiz de Allah zeval vermesin, çok güçlü bir ülkeyiz. Bütün yaralar inşallah en kısa zamanda sarılacak. Tüm hasarlar inşallah kısa zamanda telafi edilecek. Bugün itibarıyla da hasar tespit çalışmalarımız da yine koordinasyon kurulu oluşturularak başlayacak. Düzce'ye geçmiş olsun diyoruz. Biz büyük AK Parti ailesi olarak her zaman Düzce'nin, Düzcelilerin yanındayız. Bugün inşallah bölgedeki milletvekillerimizle bu dayanışmayı göstermek için Düzceli vatandaşlarımızın yanında olmak üzere burada bulunuyoruz. Allah daha büyük afetlerden korusun, inşallah en kısa zamanda da 7 kardeşimize ulaşalım ve hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirip inşallah bunların telafisiyle de ilgili olarak hem vekillerimiz hem bizler de buraya gelen arkadaşlarımızla süreçlerin çok yakın takipçisi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok yakından takip ediyor, Sayın Bakanımızdan bilgileri alıyorlar, Valimizden bilgileri alıyorlar. Bizler de AK Parti olarak tespit ettiğimiz hususları Sayın Cumhurbaşkanımıza aktaracağız."Sarıeroğlu, kapalı köy yollarının bugün açılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.