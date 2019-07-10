Son Dakika Haberleri: "Devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
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"Devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

2 saat önce

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, "Cumhuriyetimize ve demokrasiye duyduğumuz inançla, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya ve üstlendiğimiz kritik fonksiyonu ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için icra etmeye devam edeceğiz.

Sigorta, Ekonomi
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, "Cumhuriyetimize ve demokrasiye duyduğumuz inançla, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya ve üstlendiğimiz kritik fonksiyonu ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için icra etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Çağlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe ilişkin yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un üçüncü yılında demokrasi ve cumhuriyeti canları pahasına koruyan Türk milletine şükranlarını sundu.
Sigorta sektörünün her zaman milletin yanında olduğunu, 100 yılı aşkın süredir bu topraklarda vatandaşın canını ve malını koruma misyonuyla varlığını sürdürdüğünü belirten Çağlar, "Bizler aziz milletimizin değerlerine sahip çıkmanın ve onları korumanın önemini biliyor, 15 Temmuz gecesi sayın Cumhurbaşkanımızın dirayet ve liderliğinde geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan milletimizin her bir ferdine minnet duyuyoruz. Sigorta ve emeklilik sektörleri olarak 15 Temmuz'un üçüncü yıldönümünde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk sigorta sektörünün 15 Temmuz'un ardından vatandaşların yanında olduğunu aktaran Çağlar, şunları kaydetti:
"Sektörümüz bankacılık sektöründen sonra finansal sistemde aktif büyüklük olarak ikinci sırada yer alıyor. Sektör olarak yatırımları, iktisadi varlıkları, kurumları ve kişileri koruyor; devletin yükünü hafifletiyor ve kara gün dostu olarak her zorlukta vatandaşımıza destek oluyoruz. Bugünün kederine ortak olurken, geleceğe güvenle bakmak için çalışıyoruz. 15 Temmuz'da da hasara maruz kalan vatandaşlarımızın maddi zararlarını teminat kapsamında olmamasına rağmen karşılanması yönünde azami gayret gösterdik. Cumhuriyetimize ve demokrasiye duyduğumuz inançla, bundan sonra da devletimizin ve milletimizin yanında olmaya ve üstlendiğimiz kritik fonksiyonu ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için icra etmeye devam edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:47 Kaynak: AA
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