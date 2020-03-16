"Devletin çelik bileği" PÖH'ler daima göreve hazır - Son Dakika
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"Devletin çelik bileği" PÖH'ler daima göreve hazır

6 saat önce

Terörle mücadele operasyonlarında gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı "devletin çelik bileği" olarak anılan polis özel harekat (PÖH) timleri, aldıkları eğitimler sayesinde devletin verdiği her türlü görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor.

Terörle mücadele operasyonlarında gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı "devletin çelik bileği" olarak anılan polis özel harekat (PÖH) timleri, aldıkları eğitimler sayesinde devletin verdiği her türlü görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler, görevlere hazırlıklı olmak için düzenli eğitime tabi tutuluyor.

Yurt içi ve yurt dışında verilecek görevlere her daim hazır olan ve adeta 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapan PÖH'ler, her türlü zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirip halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çaba gösteriyor.

Her koşula karşı özel teçhizatlarla ve milli silahlarla donatılan özel harekat polisleri, saldırılara hızlı ve etkin şekilde cevap verebilmek için zırhlı araçlarla belirlenen hedeflere operasyon yapmak, rehine kurtarmak, suçluları etkisiz hale getirmek ya da yakalamak için düzenli olarak yaptıkları eğitimlere büyük önem veriyor.

Tatbikatlarda senaryo gereği evde bulunan rehineleri kurtaran, terörist ve suç örgütlerine yönelik operasyon yapan PÖH'ler, araçlarla belirlenen hedef noktaya ilerleyip evin etrafını kuşattıktan sonra attıkları sis bombalarının arasında eve girerek düşmanı kısa sürede etkisiz hale getiriyor.

Erzincan'daki PÖH'ler, bu eğitimler çerçevesinde yaptıkları bir tatbikatta, senaryo gereği yolcuların bulunduğu otobüsün teröristlerce kaçırılması üzerine harekete geçti. "Teslim ol" çağrısına teröristlerden olumsuz yanıt alan ekipler, gelen talimat üzerine otobüse operasyon düzenledi.

Ses ve sis bombaları atarak camlardan ve kapılardan otobüse giren PÖH'ler, yolcuları rehin alan iki teröristi saniyeler içinde etkisiz hale getirdi. PÖH'lerin nefes kesen tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Benzer tatbikatları düzenli olarak yaparak her daim göreve hazır olan özel harekat polisleri, başta teröristler olmak üzere suçluların korkulu rüyası olup halka güven veriyor.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapıyorlar

Erzincan Özel Harekat Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Hüseyin Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmeleri için görev yaptıklarını belirtti.

Eğitimlerine aralıksız devam ettiklerini aktaran Yağcı, "Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi olarak eğitimlerimize devam etmekteyiz. Başkanlığımızın belirlemiş olduğu eğitim program dahilinde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Eğitimlerimiz kapsamında her türlü ulaşım aracı ile binaya operasyon faaliyetleri icra ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz eğitimler sonucunda her türlü iklim ve coğrafyada görev yapmaya hazırız." dedi.

Özel Harekat Timi Eğitmeni Polis Memuru Kemalettin Bağcı ise özel harekat şube müdürlüğü timlerin 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yaptıklarını belirterek, "Erzincan'da 24 saat esasına göre her şartta ve her koşulda suç ve suçlulara müdahale edecek şekilde eğitim alıyoruz." diye konuştu.

Devletin vereceği her türlü göreve her an hazırlar

Eğitimler çerçevesinde haftanın her günü eğitim atışları yaparak personeli her türlü çatışmaya hazır hale getirdiklerini dile getiren Bağcı, şunları söyledi:

"Polis Özel Harekat'taki arkadaşlarımız operasyonları her şartta ve her durumda gerçekleştirebilecek kabiliyettedir. Erzincan Özel Harekat Şubesi olarak bundan önceki yıllarda Afrin harekatına (Zeytin Dalı Harekatı) katıldık. Aldığımız eğitimlerle devletimizin bize vermiş olduğu her çeşit görevi, her şartta yapabilecek şekilde, her an hazırız. Ekiplerimizi hem meskun mahalde hem de arazide her çeşit operasyon yapabilmeleri için yetiştiriyoruz. Özel Harekat Başkanlığımız da buna dönük eğitim programları uygulamakta."

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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