"Devletin çelik bileği" PÖH'ler daima göreve hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Devletin çelik bileği' PÖH'ler daima göreve hazır - Son Dakika

"Devletin çelik bileği" PÖH'ler daima göreve hazır

6 saat önce

Terörle mücadele operasyonlarında gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı "devletin çelik bileği" olarak anılan polis özel harekat (PÖH) timleri, aldıkları eğitimler sayesinde devletin verdiği her türlü görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor.

Terörle mücadele operasyonlarında gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı "devletin çelik bileği" olarak anılan polis özel harekat (PÖH) timleri, aldıkları eğitimler sayesinde devletin verdiği her türlü görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler, görevlere hazırlıklı olmak için düzenli eğitime tabi tutuluyor.

Yurt içi ve yurt dışında verilecek görevlere her daim hazır olan ve adeta 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapan PÖH'ler, her türlü zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirip halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çaba gösteriyor.

Her koşula karşı özel teçhizatlarla ve milli silahlarla donatılan özel harekat polisleri, saldırılara hızlı ve etkin şekilde cevap verebilmek için zırhlı araçlarla belirlenen hedeflere operasyon yapmak, rehine kurtarmak, suçluları etkisiz hale getirmek ya da yakalamak için düzenli olarak yaptıkları eğitimlere büyük önem veriyor.

Tatbikatlarda senaryo gereği evde bulunan rehineleri kurtaran, terörist ve suç örgütlerine yönelik operasyon yapan PÖH'ler, araçlarla belirlenen hedef noktaya ilerleyip evin etrafını kuşattıktan sonra attıkları sis bombalarının arasında eve girerek düşmanı kısa sürede etkisiz hale getiriyor.

Erzincan'daki PÖH'ler, bu eğitimler çerçevesinde yaptıkları bir tatbikatta, senaryo gereği yolcuların bulunduğu otobüsün teröristlerce kaçırılması üzerine harekete geçti. "Teslim ol" çağrısına teröristlerden olumsuz yanıt alan ekipler, gelen talimat üzerine otobüse operasyon düzenledi.

Ses ve sis bombaları atarak camlardan ve kapılardan otobüse giren PÖH'ler, yolcuları rehin alan iki teröristi saniyeler içinde etkisiz hale getirdi. PÖH'lerin nefes kesen tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Benzer tatbikatları düzenli olarak yaparak her daim göreve hazır olan özel harekat polisleri, başta teröristler olmak üzere suçluların korkulu rüyası olup halka güven veriyor.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapıyorlar

Erzincan Özel Harekat Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Hüseyin Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmeleri için görev yaptıklarını belirtti.

Eğitimlerine aralıksız devam ettiklerini aktaran Yağcı, "Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi olarak eğitimlerimize devam etmekteyiz. Başkanlığımızın belirlemiş olduğu eğitim program dahilinde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Eğitimlerimiz kapsamında her türlü ulaşım aracı ile binaya operasyon faaliyetleri icra ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz eğitimler sonucunda her türlü iklim ve coğrafyada görev yapmaya hazırız." dedi.

Özel Harekat Timi Eğitmeni Polis Memuru Kemalettin Bağcı ise özel harekat şube müdürlüğü timlerin 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yaptıklarını belirterek, "Erzincan'da 24 saat esasına göre her şartta ve her koşulda suç ve suçlulara müdahale edecek şekilde eğitim alıyoruz." diye konuştu.

Devletin vereceği her türlü göreve her an hazırlar

Eğitimler çerçevesinde haftanın her günü eğitim atışları yaparak personeli her türlü çatışmaya hazır hale getirdiklerini dile getiren Bağcı, şunları söyledi:

"Polis Özel Harekat'taki arkadaşlarımız operasyonları her şartta ve her durumda gerçekleştirebilecek kabiliyettedir. Erzincan Özel Harekat Şubesi olarak bundan önceki yıllarda Afrin harekatına (Zeytin Dalı Harekatı) katıldık. Aldığımız eğitimlerle devletimizin bize vermiş olduğu her çeşit görevi, her şartta yapabilecek şekilde, her an hazırız. Ekiplerimizi hem meskun mahalde hem de arazide her çeşit operasyon yapabilmeleri için yetiştiriyoruz. Özel Harekat Başkanlığımız da buna dönük eğitim programları uygulamakta."

Devletin çelik bileği PÖH'ler daima göreve hazır

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'da Ömer Bayram şoku
Fuhuş yaptırdıkları tespit edilen evli çift tutuklandı Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi         
15:33
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı? Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?         
14:33
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti         
13:48
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı         
10:55
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim         
22:46
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 19:11:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Devletin çelik bileği" PÖH'ler daima göreve hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]