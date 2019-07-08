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Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat

21 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi Twitter hesabından, "Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat" başlığıyla bir video yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi Twitter hesabından, "Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat" başlığıyla bir video yayınladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi Twitter hesabı üzerinden Özel Harekat polislerinin eğitim, operasyon ve özel anlarına ait kareleri içeren bir kolaj video paylaştı. "Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat" başlığıyla yayınlanan video beğeni topladı. Videoda Özel Harekat polislerinin eğitimleri, operasyonları çoğu kez kamuoyuna yansımayan çok özel ve önemli anları ile özel harekatçı balık adamların su altındaki çekilen fotoğrafları yer aldı.
(İHA)
Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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