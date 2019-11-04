"Devletin Derin Aklı" Tüyap Kitap Fuarında

Yazar Ramazan İzol, kitabın tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı

İSTANBUL - Genç yazar Ramazan İzol yeni çıkardığı kitap "Devletin Derin Aklı" ile TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluştu. İzol, kitabın tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ilk baskısı yapılan "Devletin Derin Aklı" adlı kitap ise fuarı ziyaret edenler tarafından beğeni topladı. Kitabın yazarı Ramazan İzol, ziyaretçilerin büyük ilgisi ile karşılaştı. Kitap hakkında bilgi veren İzol, " Geçmişimizi bilmezsek geleceğimizi bilemeyiz. Türk milletinin milli birlik ve beraberlik ruhunun nereden geldiğini anlatan bir kitap. Metehan'ın hiç anlatılmamış hikayesine şahit olacaksınız. Bizim bu dönem milli birliğe ihtiyacımız var. Bu kitap milli şuur kazandıracak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kitabın içeriğinin sadece Türkiye'den ibaret olmadığı ve tarihimizin sadece 96 yıllık bir tarih ile sınırlı olmadığını okuyacaksınız. Devletimizi merak eden herkesin elinden düşürmeyeceği bir kitap olacak" diye konuştu.

Tüm geliri Mehmetçik Vakfına

Kitabın tüm gelirinin Mehmetçik Vakfı'na verileceğini belirten Ramazan İzol "Tüm halkımızı Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmaya davet ediyorum. Kitabımızı alan vatandaşlarımız Mehmetçik vakfına yardım edecek" ifadelerini kullandı.

(ECİ-EG-ÖFA