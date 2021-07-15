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Devletin desteği Anadolu'nun hayvancılık üssü Erzurum'u bu alanda zirveye taşıdı - Son Dakika

Devletin desteği Anadolu'nun hayvancılık üssü Erzurum'u bu alanda zirveye taşıdı

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:10
Devletin desteği Anadolu'nun hayvancılık üssü Erzurum'u bu alanda zirveye taşıdı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan destekler sayesinde ülkenin en önemli hayvancılık kentlerinden Erzurum'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığındaki artış Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 4 üzerinde gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan destekler sayesinde ülkenin en önemli hayvancılık kentlerinden Erzurum'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığındaki artış Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 4 üzerinde gerçekleşti.

Zengin bitki örtüsü ve iklimi sayesinde nüfusunun yüzde 45'inden fazlasının tarım ve hayvancılık ile uğraştığı Erzurum'da, özellikle hayvancılık en önemli geçim kaynaklarının başında geliyor.

Türkiye'nin mera varlığının 1,6 milyon hektarla yüzde 11'lik kısmını barındıran kentte, bu sektörlerdeki üretimin yaygınlaştırılması amacıyla verilen destekler ve uygulanan çalışmalar sonucunda büyük başarı elde edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık sektörünün gelişmesi için ülke genelinde uygulamaya koyduğu yem bitkisi, buzağı, anaç koyun ve keçi ödemeleri ile işletme ve ahır desteği gibi teşvik edici unsurlar sayesinde Erzurum'da beklentinin üstünde bir artış yaşandı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gözetiminde yürütülen çalışmalar sonucunda büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında Türkiye ortalamasının üstünde bir rakama ulaşıldı. Geçen yıl 827 bin olan büyükbaş hayvan varlığının yüzde 5,1'lik artışla 869 bine ulaştığı kentte, aynı yıl 781 bin olan küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 15,5'lik yükselişle 904 bine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre büyükbaşta yüzde 1,5, küçükbaş hayvan sayısında ise yüzde 11,5 artış olan Türkiye'de, Erzurum'da hayvan varlığında kaydedilen yükselmenin ise ortalamanın yüzde 3,6 ile yüzde 4 üzerinde oldu.

"Hayvancılık vazgeçilmez bir sektördür, olmazsa olmazımızdır"

Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, son yıllarda Bakanlık, Valilik, DAP idaresi ve Belediye desteği ile hayvan varlığında ciddi artışlar olduğunu aktardı. Küçükbaş hayvan sayısında 120 bin, büyükbaş hayvanda ise 40 binin üzerinde artış olduğunu bildiren Akar, "Pandemi sürecini dikkate aldığımızda sektöre geri dönüşler oldu. Hayvancılık, tüm dünya ülkeleri ve vatandaşlar için vazgeçilmez bir sektördür, olmazsa olmazımızdır." dedi.

Akar, bu süreçte Bakanlık desteklerinin önemli olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bakanlığın gerek altyapı ve gerekse bireysel hayvan başı destekleri var. Mesela küçükbaş hayvan başına 30 lira destek veriyoruz ve bunun yanında sürü büyütme desteği de veriyoruz. Yani 100 hayvanı olan bir vatandaş 150'ye çıkardığı zaman artırdığı her hayvan için artı 100 lira destek veriyoruz. Büyükbaş hayvanda ise buzağı başına 470 lira ile 970 lira arasında değişen bireysel destekler veriyoruz. Bakanlığımızın yanında belediyelerimizin de hayvancılığın geliştirilmesi açısından yaptıkları yatırımlar var."

"Hayvan varlığımızda artış trendi içerisindeyiz"

Son birkaç yıldır kentte hayvan pazarı sıkıntısının olmadığını ve şu anda 6-7 ruhsatlı pazarın bulunduğunu ve bunun Türkiye ölçeğinin üstünde olduğunu anlatan Akar, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu yatırımlarla son süreçte hayvan varlığımız arttı. Türkiye'de normalde büyükbaş hayvan varlığındaki artış yüzde 1,5 seviyesinde iken bizde yüzde 5'lerde. Bu artışın önümüzdeki süreçte de devam edeceğini düşünüyorum. Ülke genelinde etkili olan bir kuraklık var. İlimizde de son süreçte sıkıntı yaşadık. Bununla ilgili Hükümet ve Bakanlığımızın destekleri önümüzdeki süreçlerde çiftçilerimize mutlaka sunulacaktır. Sadece son 3 yıl içinde çiftçilerimize 922 ton kaba yem tohumu desteği yapmışız. Böyle bir rakam yok yani son yıllarda. Bütün bu destekler ile hayvan varlığımızda artış trendi içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte bu oranda bir artış olmasa da yine bu artış trendinin devam edeceğini düşünüyorum."

Devletin desteği Anadolu'nun hayvancılık üssü Erzurum'u bu alanda zirveye taşıdı
Devletin desteği Anadolu'nun hayvancılık üssü Erzurum'u bu alanda zirveye taşıdı
Devletin desteği Anadolu'nun hayvancılık üssü Erzurum'u bu alanda zirveye taşıdı
Devletin desteği Anadolu'nun hayvancılık üssü Erzurum'u bu alanda zirveye taşıdı
Devletin desteği Anadolu'nun hayvancılık üssü Erzurum'u bu alanda zirveye taşıdı

Türkiye, Erzurum, Bitki, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Devletin desteği Anadolu'nun hayvancılık üssü Erzurum'u bu alanda zirveye taşıdı - Son Dakika Ekonomi


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