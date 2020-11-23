Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan kapatılan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. - Son Dakika

Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan kapatılan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
23.11.2020 13:05
Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan kapatılan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan kapatılan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mehmet Baransu, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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